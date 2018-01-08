В сети опубликован тизер нового внедорожника от Roewe

Внешний вид новой модели выполнен в фирменной стилистике Roewe. Предположительно автомобиль будет продаваться под индексом RX8. Технические параметры внедорожника и дата его презентации пока не раскрываются.
По мнению китайских изданий, новинку сконструируют на платформе от рамного Maxus D90. Отметим, что бренд Maxus также принадлежит SAIC. С большой долей вероятности новый Roewe RX8 получит 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, 6-ступенчатую АКПП и полный привод. Отметим, что такой мотор генерирует на D90 224 лошадиные силы. Новинка, скорее всего, будет иметь семь посадочных мест.
На сегодняшний день бренд Roewe уже предлагает два SUV: RX3 и RX5. Первый кроссовер оснащается 1,3-литровым 163-сильным турбодвигателем или 125-сильным «атмосферником» объёмом 1,6 литра. Вторая модель может приводиться в движение 1,5- и 2,0-литровыми агрегатами с отдачей в 169 и 220 «лошадок» соответственно.