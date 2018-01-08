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| | В сети опубликован тизер нового внедорожника от Roewe

В сети опубликован тизер нового внедорожника от Roewe

Вчера, 18:23
Китайская марка Roewe, которой владеет материнский автоконцерн SAIC, опубликовала тизерное изображение нового автомобиля. На картинке демонстрируется только передняя часть грядущего внедорожника, который появится на домашнем рынке во второй половине 2018 года.

В сети опубликован тизер нового внедорожника от Roewe

 

Внешний вид новой модели выполнен в фирменной стилистике Roewe. Предположительно автомобиль будет продаваться под индексом RX8. Технические параметры внедорожника и дата его презентации пока не раскрываются.

По мнению китайских изданий, новинку сконструируют на платформе от рамного Maxus D90. Отметим, что бренд Maxus также принадлежит SAIC. С большой долей вероятности новый Roewe RX8 получит 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, 6-ступенчатую АКПП и полный привод. Отметим, что такой мотор генерирует на D90 224 лошадиные силы. Новинка, скорее всего, будет иметь семь посадочных мест.

На сегодняшний день бренд Roewe уже предлагает два SUV: RX3 и RX5. Первый кроссовер оснащается 1,3-литровым 163-сильным турбодвигателем или 125-сильным «атмосферником» объёмом 1,6 литра. Вторая модель может приводиться в движение 1,5- и 2,0-литровыми агрегатами с отдачей в 169 и 220 «лошадок» соответственно.
Яна Васильева
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