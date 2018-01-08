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| | Названы самые невероятные автомобили-находки 2017 года

Названы самые невероятные автомобили-находки 2017 года

Вчера, 19:38
В 2017 году по счастливой случайности удалось найти немалое количество забытых редких автомобилей. Эксперты составили перечень самых ярких автомобильных находок минувшего года.

Названы самые невероятные автомобили-находки 2017 года

 

Уникальный Ford Mustang первого поколения, который в своё время сняли в фильме «Буллит» 1968 года, удалось обнаружить на свалке в Мексике. Далее следует оставленный в лесу под Санкт-Петербургом среднемоторный спорткар Honda NSX, который простаивал там далеко не первый год.

Наряду с этим потрясающий красный BMW M1 забыли в гараже на целых 34 года. Авто, проехавшее 7 392 км, сохранилось в прекрасном состоянии. Однако далеко не всегда удаётся найти машину, на которую практически никак не повлиял длительный простой. Примером тому служит Jaguar E-Type 1962 года, на котором после 30 лет забвения появились коррозия и повреждения отделки.

Ещё более удивительным случаем можно считать тот факт, что в швейцарском замке находились сразу 12 редких автомобилей: от довоенных Rolls-Royce до современных Mercedes-Benz и Aston Martin. Несколько советских автомобилей удалось найти в разных уголках Украины.

Названы самые невероятные автомобили-находки 2017 года

 

Названы самые невероятные автомобили-находки 2017 года

 

Так, в Черниговской области обнаружили ГАЗ-21 «Волга» в отличном состоянии и с пробегом в 28 000 км. В надлежащих условиях сохранялся и вишнёвый ВАЗ-2109 1990 года, который не эксплуатировали более 25 лет, в настоящее время его перевезли в Киев. В Украине также был найден «Москвич-2141» с полным набором заводских мануалов.
Яна Васильева
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