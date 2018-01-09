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| | Mercedes-Benz отзовет 8 700 премиальных автомобилей в США

Mercedes-Benz отзовет 8 700 премиальных автомобилей в США

Сегодня, 08:00
Немецкий машиностроительный гигант Mercedes-Benz планирует масштабную сервисную кампанию в США. В ее рамках производитель отзовет 8 700 экземпляров роскошных моделей Mercedes-Benz AMG GT, Mercedes-Benz G550 4x42 и Mercedes-Benz Maybach S600.

 

Mercedes-Benz отзовет 8 700 премиальных автомобилей в США

 

По данным представителей компании Mercedes-Benz, на проведение сервисной кампании уйдет от двух до трех месяцев. Отзыв затронет вышеперечисленные автомобили 2017 и 2018 модельных годов. Все этим машины могут иметь дефект замка в левой задней двери. Неисправность грозит тем, что дверь закрывается не полностью, что представляет опасность для пассажиров.
 
Кроме этого, автомобили Mercedes-Benz GLC, попадающие под отзыв, нуждаются в корректировке фар. У внедорожников Mercedes-Benz G550 4x42 обнаружили ошибку блока управления силовой установкой. Это приводит к тому, что агрегат выдает производительность меньшую, чем заявляет производитель.

Иван Головин
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