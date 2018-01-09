Mercedes-Benz отзовет 8 700 премиальных автомобилей в США

Немецкий машиностроительный гигант Mercedes-Benz планирует масштабную сервисную кампанию в США. В ее рамках производитель отзовет 8 700 экземпляров роскошных моделей Mercedes-Benz AMG GT, Mercedes-Benz G550 4x4 2 и Mercedes-Benz Maybach S600.

По данным представителей компании Mercedes-Benz, на проведение сервисной кампании уйдет от двух до трех месяцев. Отзыв затронет вышеперечисленные автомобили 2017 и 2018 модельных годов. Все этим машины могут иметь дефект замка в левой задней двери. Неисправность грозит тем, что дверь закрывается не полностью, что представляет опасность для пассажиров. По данным представителей компании Mercedes-Benz, на проведение сервисной кампании уйдет от двух до трех месяцев. Отзыв затронет вышеперечисленные автомобили 2017 и 2018 модельных годов. Все этим машины могут иметь дефект замка в левой задней двери. Неисправность грозит тем, что дверь закрывается не полностью, что представляет опасность для пассажиров.

Кроме этого, автомобили Mercedes-Benz GLC, попадающие под отзыв, нуждаются в корректировке фар. У внедорожников Mercedes-Benz G550 4x4 2 обнаружили ошибку блока управления силовой установкой. Это приводит к тому, что агрегат выдает производительность меньшую, чем заявляет производитель.

Иван Головин