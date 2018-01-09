Флагманский кроссовер Audi Q8 запечатлели почти без камуфляжа

В сети были опубликованы свежие шпионские снимки нового Audi Q8, который удалось сфотографировать практически без камуфляжа. Эксперты считают, что новинку могут показать публике уже на Детройтском автосалоне в январе, однако в компании могут подождать с премьерой до начала марта в Женеве.

Новый флагманский Audi Q8 тестируется с незначительным количеством камуфляжа: черной плёнкой заклеили светящуюся перекладину на двери багажного отсеке. Так, светодиодные задние фары будут визуально объединены в единый кластер. Подобная полоска стала узнаваемой чертой концептуальных Audi Q8 и Q8 Sport. По всей видимости, её сохранят и на товарном кроссовере.Помимо этого, эксперты заметили, что большие воздухозаборники на переднем бампере и выхлопные ромбовидные отверстия сзади являются фальшивыми и служат только для придания агрессивного вида. Более ранние шпионские фотографии позволили узнать, что футуристичный салон купеобразный Q8 получит от нового A8.

Яна Васильева

Audi Q8 сможет похвастаться двумя сенсорными дисплеями на передней панели и центральной консоли. Кроме того, новинка унаследует от A8 и силовую линейку. Компания Audi подготавливает также «заряженную» RS-версию Q8, которая появится на рынке только в 2020 году.