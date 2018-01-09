Электрокар Citroen E-Mehari получил версию Hard Top

Компания Citroen начала предлагать на французском рынке новую модификацию необычного электромобиля E-Mehari. Речь идёт о версии Hard Top с боковыми стёклами и съемной жесткой крышей.

Ранее Citroen E-Mehari был доступен только в исполнении Soft Top, предусматривающим тент вместо крыши, при этом в таком автомобиле отсутствовали боковые стёкла. Новинка, помимо того, что обзавелась жестким верхом и стёклами, получила открывающееся «окно» на корме.Компания переделала салоны обеих вариаций четырёхместного электрокара. В частности, Citroen E-Mehari получил пересмотренную переднюю панель и кресла в духе специальной версии Styled by Courreges. Помимо этого, передние сидения оснащаются функцией Easy Entry, которая возвращает их в исходное положение после складывания.В перечень оборудования обновлённой модели попали четыре подушки безопасности, ABS, ESC, аудиосистема с Bluetooth, датчики давления в шинах и опция автоматического переключения ДХО. Помимо этого, появился автоматический сигнал для пешеходов.

Яна Васильева

Citroen E-Mehari приводится в движение 68-сильным мотором и способен проехать до 195 километров без подзарядки. Во Франции приобрести обновлённый электрокар в исполнении Soft Top можно от 19 500 евро (1 343 000 рублей), а в модификации Hard Top – от 20 700 евро (1 426 000 рублей).