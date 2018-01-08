Toyota выпустит роскошную комплектацию пикапа Hilux 2018

Рестайлинговый пикап Toyota Hilux в текущем году обзаведётся новой «топовой» комплектацией с двойной кабиной. Отмечается, что первым рынком, на который выйдет новая премиальная модификация автомобиля, окажется Австралия.

Недавно Toyota Hilux пережила незначительно обновление, показанное на автосалоне в Таиланде в минувшем году, а к настоящему моменту модель начинает предлагаться в других странах. Обновлённый автомобиль также получит абсолютно новую комплектацию премиум-класса с задним рядом кресел, которая изначально появится на австралийском рынке.

Яна Васильева

Чаще всего пикап Toyota Hilux приобретают именно в «топовой» версии, поэтому в компании посчитали целесообразным создать ещё более дорогостоящую модификацию модели, которая, как ожидается, тоже будет популярной. Вместе с тем пока компания не планирует выпускать «заряженный» автомобиль TRD. Не исключено, что австралийский офис компании создаст собственный экстремальный пикап для бездорожья, который будет продаваться только на местном рынке.