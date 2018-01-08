Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Мнения

Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

От Редактора

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

На Марсе найдены окаменелости живых существ.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | Toyota выпустит роскошную комплектацию пикапа Hilux 2018

Toyota выпустит роскошную комплектацию пикапа Hilux 2018

Вчера, 17:16
Рестайлинговый пикап Toyota Hilux в текущем году обзаведётся новой «топовой» комплектацией с двойной кабиной. Отмечается, что первым рынком, на который выйдет новая премиальная модификация автомобиля, окажется Австралия.

Toyota выпустит роскошную комплектацию пикапа Hilux 2018

 

Недавно Toyota Hilux пережила незначительно обновление, показанное на автосалоне в Таиланде в минувшем году, а к настоящему моменту модель начинает предлагаться в других странах. Обновлённый автомобиль также получит абсолютно новую комплектацию премиум-класса с задним рядом кресел, которая изначально появится на австралийском рынке.

Toyota выпустит роскошную комплектацию пикапа Hilux 2018

 

Toyota выпустит роскошную комплектацию пикапа Hilux 2018

 

Чаще всего пикап Toyota Hilux приобретают именно в «топовой» версии, поэтому в компании посчитали целесообразным создать ещё более дорогостоящую модификацию модели, которая, как ожидается, тоже будет популярной. Вместе с тем пока компания не планирует выпускать «заряженный» автомобиль TRD. Не исключено, что австралийский офис компании создаст собственный экстремальный пикап для бездорожья, который будет продаваться только на местном рынке.
Яна Васильева
Новости по теме
Стартовали продажи обновлённого пикапа Toyota Hilux 2018
Стартовали продажи обновлённого пикапа Toyota Hilux 2018

Таиландские дилеры Toyota начали продавать обновлённый пикап Hilux, который доступен в шести вариантах исполнения. Цены на модель колеблются в диапазоне от 679

На дорогах Тольятти был замечен пикап Toyota Hilux
На дорогах Тольятти был замечен пикап Toyota Hilux

В Сети появились снимки обновленного пикапа Toyota Hilux, проходившего тестирование на дорогах Тольятти. Автомобиль был покрыт камуфляжной пленкой.

Toyota выведет на мировый рынок заряженный пикап Hilux
Toyota выведет на мировый рынок заряженный пикап Hilux

Японский автомобильный концерн Toyota планирует вывести на мировой рынок свой заряженный Hilux. Автомобиль представляет собой небольшой пикап, продававшийся

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости