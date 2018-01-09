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| | Составлен рейтинг самых непопулярных автоновинок 2017 года в РФ

Составлен рейтинг самых непопулярных автоновинок 2017 года в РФ

Сегодня, 10:07
Несмотря на рост российского авторынка в 2017 году, продажи некоторых новинок оказались провальными. Эксперты составили ТОП-10 новых автомобилей минувшего года, которые оказались невостребованными у россиян.

Составлен рейтинг самых непопулярных автоновинок 2017 года в РФ

 

Десятую строчку занял китайский кроссовер FAW Besturn X80, который за восемь месяцев нашёл всего 327 владельцев, разрушив планы автопроизводителя по покорению российского авторынка. На девятом месте оказался рамный внедорожник Foton Savana с полным приводом. Выбор на такой модели остановили 267 человек за девять месяцев. Гибридный Toyota Prius с марта удалось продать всего 180 раз.

Седьмую позицию эксперты отдали Lifan Murman с 58 продажами за четыре месяца. Всего шесть экземпляров Haval H6 Coupe купили россияне с ноября, из-за чего новинка отправилась на шестое место анти-рейтинга. С февраля Infiniti Q60 разошёлся тиражом всего в 48 единиц. Далее расположился кроссовер Peugeot 2008, который с июля нашёл только 27 покупателей.

Составлен рейтинг самых непопулярных автоновинок 2017 года в РФ

 

Составлен рейтинг самых непопулярных автоновинок 2017 года в РФ

 

Составлен рейтинг самых непопулярных автоновинок 2017 года в РФ

 

Составлен рейтинг самых непопулярных автоновинок 2017 года в РФ

 

Замыкает «тройку» самых непопулярных новинок 2017 года в России SsangYong Tivoli (43 проданных авто с февраля). Реализация модели Geely Emgrand GT за год составила всего 34 единицы, что позволило ей оказаться на втором месте. На первой строчке антирейтинга разместился минивэн Chrysler Pacifica, который с октября купили только два россиянина.
Яна Васильева
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