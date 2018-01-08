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| | В 2017 году Porsche установила новый рекорд продаж в США

В 2017 году Porsche установила новый рекорд продаж в США

Вчера, 22:00
В 2017 году немецкий автопроизводитель Porsche установил новый рекорд продаж в США. В прошлом году компании удалось реализовать 55,42 тысячи авто, в результате спрос на марку в Америке вырос на 2,1% в сравнении с показателями 2016 года.

В 2017 году Porsche установила новый рекорд продаж в США

 

Лидером продаж в США стал кроссовер Porsche Macan. В прошлом году авто приобрели 21 429 клиентов, тогда как в 2016-м предпочтение отдали только 19 322 покупателя. Вторую позицию занимает флагманский кроссовер Porsche Cayenne с количеством продаж в 13 203 авто.

Тройку лидеров замыкает спортивный Porsche 911 с продажами 6 731 авто. Производитель подготовил обновления для спорткара, поэтому ожидается увеличение спроса на новинку в следующем году.

Директор американского подразделения Porsche Клаус Целмер сообщил, что в США продолжают набирать популярность двухдверные и четырехдверные модели. Стоит отметить, что продажи производителя продолжают расти 8 год подряд.
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