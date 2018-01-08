В 2017 году Porsche установила новый рекорд продаж в США

Лидером продаж в США стал кроссовер Porsche Macan. В прошлом году авто приобрели 21 429 клиентов, тогда как в 2016-м предпочтение отдали только 19 322 покупателя. Вторую позицию занимает флагманский кроссовер Porsche Cayenne с количеством продаж в 13 203 авто.
Тройку лидеров замыкает спортивный Porsche 911 с продажами 6 731 авто. Производитель подготовил обновления для спорткара, поэтому ожидается увеличение спроса на новинку в следующем году.
Директор американского подразделения Porsche Клаус Целмер сообщил, что в США продолжают набирать популярность двухдверные и четырехдверные модели. Стоит отметить, что продажи производителя продолжают расти 8 год подряд.