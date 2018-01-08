В России продажи автомобилей премиум-класса снизились на 0,4%

С января по ноябрь прошлого года граждане России купили 126 200 новых премиальных автомобилей, что на 0,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Соответствующие подсчёты произвели аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Яна Васильева

Бестселлером в премиум-классе, как и ранее, стал Mercedes-Benz, российским дилерам которого удалось реализовать 32 375 легковых авто. Так, продажи бренда за отчётный период сократились на 2,4%. Второе место досталось ещё одной немецкой марке – BMW с 27 227 реализованными автомобилями, что соответствует росту на 8,2%.На третьей строчке оказалась японская компания Lexus (20 982 ед.; -2,9%). Отметим, что несмотря на наибольшее падение (-19,1%) Audi удалось преодолеть отметку в 15 000 проданных экземпляров. Вместе данные четыре марки занимают 76% от объёма продаж в премиальном сегменте.Замкнул «пятёрку» популярнейших в РФ премиальных автопроизводителей Land Rover с результатом в 8 092 авто (-2,9%). Далее следуют Volvo (5 934 ед.; +20,2%), Infiniti (4 568 ед.; +11,6%), Porsche (3 984 ед.; -7,4%), Jaguar (2 016 ед.; +12,4%) и MINI (1 441 ед.; +17,1%). Аналитики добавили, что продажи премиальных моделей в РФ демонстрировали рост в октябре и ноябре.