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| | В США отзовут ещё 3,3 млн авто из-за подушек безопасности Takata

В США отзовут ещё 3,3 млн авто из-за подушек безопасности Takata

Вчера, 16:26
Американские СМИ сообщают, что в ближайшем будущем начнётся сервисная кампания, которая коснётся 3 300 000 автомобилей, проданных в США, из-за некачественных подушек безопасности производства японской фирмы Takata. Так, крупнейший отзыв машин в Штатах станет ещё масштабнее.

В США отзовут ещё 3,3 млн авто из-за подушек безопасности Takata

 

Компания Takata, ставшая банкротом в 2017 году, вскоре отзовет в Соединённых Штатах свыше 3 300 000 машин, оборудованных небезопасными эйрбегами. Очередной этап сервисной акции затронет автомобили, сошедшие с конвейера в 2009, 2010 и 2013 годах. Проблемными подушками безопасности свои модели оснащали Honda, Toyota, Mazda, Tesla, Daimler, Jaguar Land Rover, Nissan, Mitsubishi, Subaru и другие. Полный перечень транспортных средств, подлежащих отзыву, Takata в ближайшее время разместит на собственном сайте.

Напомним, что из-за проблем с газогенератором подушки Takata при ДТП могут раскрыться не своевременно. Помимо этого, из-за старения патрона нитрата аммония кинетическая сила эйрбега возрастает в несколько раз, вследствие чего возможен разрыв металлического контейнера. Его осколки могут нанести травмы пассажирам и водителю. На сегодняшний день известно, что по вине Takata скончались 20 человек.
Яна Васильева
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