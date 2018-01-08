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| | Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей в Индии в 2017 году

Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей в Индии в 2017 году

Сегодня, 13:53
Журналисты индийского автомобильного издания Motor Beam составили ТОП-10 самых популярных на рынке Индии автомобилей по итогам продаж 2017 года. Примечательно, что в «десятку» лидеров по итогам года вошли модели всего двух доминирующих на рынке брендов – Maruti Suzuki и Hyundai.

Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей в Индии в 2017 году

 

Самой популярной моделью на автомобильном рынке Индии стал компактный хэтчбек Maruti Alto, который в отчётный период нашёл своих владельцев 257 732 раза, что на 5% больше, чем по итогам 2016 года. Вторая строчка рейтинга досталась модели Maruti Dzire, которая реализовалась тиражом в 225 043 единицы, увеличив показатели сразу на 11%. Замыкает «тройку» лидеров Maruti Baleno с показателем в 175 209 единиц при внушительном росте спроса на 64% в сравнении с показателями 2016 года.

Городской хэтчбек Maruti Swift с результатом в 167 371 проданную в 2017 году единицу занимает четвертую строчку рейтинга, а универсал Maruti Wagon R с 166 815 продажами замыкает ТОП-5 самых популярных моделей на рынке Индии.

Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей в Индии в 2017 году

 

Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей в Индии в 2017 году

 

Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей в Индии в 2017 году

 

Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей в Индии в 2017 году

 

В «десятку» лидеров также смогли попасть такие модели как Hyundai Grand i10 (154 746 ед., +14%), Maruti Vitara Brezza (140 945 ед., +65%), Hyundai Elite i20 (116 260 ед., +14%), Hyundai Creta (105 485 ед., +14%) и Maruti Celerio (100 860 ед., +11%).
Васисуалий Мурчалов
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