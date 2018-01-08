Ричард Хаммонд заправил суперкар McLaren 720S водой вместо бензина

Один из ведущих автомобильной программы The Grand Tour Ричард Хаммонд во время тест-драйва McLaren 720S по ошибке заправил его водой, а не бензином. Теперь суперкар нуждается в серьёзном ремонте или даже замене силового агрегата.

Яна Васильева

Издание Auto Evolution сообщает, что в ходе съёмок нового эпизода The Grand Tour Ричард Хаммонд «убил» дорогостоящий суперкар McLaren 720S. Несмотря на то, что 47-летний британский ведущий является более чем опытным автомобилистом, это не спасло его от досадной ошибки.По данным СМИ, Хаммонду необходимо было протестировать на трассе две различные модификации McLaren 720S, однако с одним из экземпляров возникли проблемы. По словам ведущего, у него неожиданно закончилось топливо, причём до заправки он не смог бы доехать.Хаммонд решил наполнить бензобак тем, что находилось в «одной из канистр». К сожалению, вместо бензина в ней оказалась вода, которая серьёзно навредила двигателю. Ричард Хаммонд отметил, что не сразу понял свой промах. Теперь мастера из McLaren должны будут восстановить или полностью заменить мотор стоимостью около 200 000 фунтов стерлингов (около 15 460 000 рублей).