Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Мнения

Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

От Редактора

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

На Марсе найдены окаменелости живых существ.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | Ричард Хаммонд заправил суперкар McLaren 720S водой вместо бензина

Ричард Хаммонд заправил суперкар McLaren 720S водой вместо бензина

Вчера, 23:00
Один из ведущих автомобильной программы The Grand Tour Ричард Хаммонд во время тест-драйва McLaren 720S по ошибке заправил его водой, а не бензином. Теперь суперкар нуждается в серьёзном ремонте или даже замене силового агрегата.

Ричард Хаммонд заправил суперкар McLaren 720S водой вместо бензина

 

Издание Auto Evolution сообщает, что в ходе съёмок нового эпизода The Grand Tour Ричард Хаммонд «убил» дорогостоящий суперкар McLaren 720S. Несмотря на то, что 47-летний британский ведущий является более чем опытным автомобилистом, это не спасло его от досадной ошибки.

По данным СМИ, Хаммонду необходимо было протестировать на трассе две различные модификации McLaren 720S, однако с одним из экземпляров возникли проблемы. По словам ведущего, у него неожиданно закончилось топливо, причём до заправки он не смог бы доехать.

Хаммонд решил наполнить бензобак тем, что находилось в «одной из канистр». К сожалению, вместо бензина в ней оказалась вода, которая серьёзно навредила двигателю. Ричард Хаммонд отметил, что не сразу понял свой промах. Теперь мастера из McLaren должны будут восстановить или полностью заменить мотор стоимостью около 200 000 фунтов стерлингов (около 15 460 000 рублей).
Яна Васильева
Новости по теме
McLaren 720S «разгромил» Lamborghini Aventador SV в дрэговом заезде
McLaren 720S «разгромил» Lamborghini Aventador SV в дрэговом заезде

Немногочисленные владельцы нового суперкара McLaren 720S уверены в том, что их модель способна оставить позади Lamborghini Aventador SV. Американские любители

McLaren показал процесс постройки купе 720S из Lego
McLaren показал процесс постройки купе 720S из Lego

Британская автокомпания McLaren представила в рамках Фестиваля скорости Гудвуде игрушечную копию модели 720S, изготовленную из конструктора Lego. Недавно

В сети появились рендеры нового McLaren 720S
В сети появились рендеры нового McLaren 720S

Концерн McLaren опубликовал фото новой модели с индексом 720S. Ранее сообщалось, что официальный показ автомобиля состоится в Женеве.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости