Эксперты призывают жителей России срочно покупать автомобили 

Жителям России, задумавшим на 2018 год покупку автомобиля, стоит поторопиться с приобретением машины. По мнению отечественных экспертов, уже в конце января в стране могут существенно подняться цены на транспорт.

Ценники на автомобили в России вырастут на фоне увеличения утилизационного сбора. Также в РФ введут новые акцизы, что неизбежно скажется на стоимости транспорта в стране. Эти нововведения заставят производителей, присутствующих на рынке России, пересмотреть свою ценовую политику. По мнению экспертов, некоторые компании предпочтут скачкообразное повышение стоимости своей продукции. Другие производители могут решить временно сдерживать рост ценников на автомобили или повысят свои прайсы в несколько этапов.

Издержки производителей в России уже в начале нынешнего года могут повысить стоимость их автомобилей примерно на 8-10%. Кроме того, ценники на транспорт в стране примерно на 5% могут подняться на фоне инфляции.

Увеличение утилизационного сбора до 15-17% в России не должно увеличить ценники на автомобили, выпускающиеся на территории РФ. Для таких марок существуют государственные субсидии. А вот импортеры в нынешнем году начнут ощущать дополнительную нагрузку в России, а это повлияет на стоимость транспорта, ввозимого в РФ из зарубежья.

Иван Головин