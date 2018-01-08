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| | Haval готовится вывести на рынок новый H6 Coupe

Haval готовится вывести на рынок новый H6 Coupe

Вчера, 21:00
До конца февраля 2018 года стартуют продажи нового кроссовера Haval H6 Coupe. Пока автопроизводитель не стал раскрывать стоимость автомобиля, однако в скором времени будут объявлены ориентировочные цены для китайского рынка.

Haval готовится вывести на рынок новый H6 Coupe

 

Кроссовер Haval H6 Coupe 2019 модельного года получил множество отличий от предшественника. В частности, модель обзавелась полностью светодиодной оптикой, иной радиаторной решёткой, пересмотренной линией остекления и модифицированными бамперами.

В моторную гамму новинки войдут доработанный 1,5-литровый турбодвигатель с отдачей в 169 лошадиных сил и 2,0-литровый дизельный мотор, генерирующий 163 «лошадки». Оба агрегата будут работать в тандеме с 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Автомобиль предложат как с передним, так и с полным приводом.

Haval готовится вывести на рынок новый H6 Coupe


Haval готовится вывести на рынок новый H6 Coupe

 

Haval готовится вывести на рынок новый H6 Coupe

 

Новый Haval H6 Coupe оснастят системой стабилизации, шестью подушками безопасности, кнопкой запуска двигателя, системой доступа в салон без ключа, датчиками давления в шинах, парковочными датчиками, панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида и рядом других опций.
Яна Васильева
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