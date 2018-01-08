Haval готовится вывести на рынок новый H6 Coupe

До конца февраля 2018 года стартуют продажи нового кроссовера Haval H6 Coupe. Пока автопроизводитель не стал раскрывать стоимость автомобиля, однако в скором времени будут объявлены ориентировочные цены для китайского рынка.

Кроссовер Haval H6 Coupe 2019 модельного года получил множество отличий от предшественника. В частности, модель обзавелась полностью светодиодной оптикой, иной радиаторной решёткой, пересмотренной линией остекления и модифицированными бамперами.В моторную гамму новинки войдут доработанный 1,5-литровый турбодвигатель с отдачей в 169 лошадиных сил и 2,0-литровый дизельный мотор, генерирующий 163 «лошадки». Оба агрегата будут работать в тандеме с 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Автомобиль предложат как с передним, так и с полным приводом.





Яна Васильева

Новый Haval H6 Coupe оснастят системой стабилизации, шестью подушками безопасности, кнопкой запуска двигателя, системой доступа в салон без ключа, датчиками давления в шинах, парковочными датчиками, панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида и рядом других опций.