В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Мнения

В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Для россиян доступна бесплатная мобильная связь.

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из

От Редактора

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из "ада Вселенной"

Выбраться за пределы Голубой планеты невозможно. 

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | Составлен ТОП-7 американских автобрендов, которые исчезли

Составлен ТОП-7 американских автобрендов, которые исчезли

Сегодня, 12:39
За последние несколько десятков лет многие выдающиеся американские автопроизводители прекратили своё существование, даже несмотря на качественный маркетинг и мировую известность. Журналисты российских изданий составили ТОП-7 американских компаний, который навсегда покинули мировой рынок.

Составлен ТОП-7 американских автобрендов, которые исчезли

 

В 1999 году прекратил своё существование бренд Eagle, который сперва принадлежал Renault, но позже был выкуплен компанией Chrysler. Позже бренд был трансформирован в AMC, которой было поручено производить легковые автомобили. Также нельзя не отметить компанию Plymouth, которая появилась ещё в 1928 году и из-за нескольких спорных управленческих решений была объявлена банкротом в 2001 году.

Компания Oldsmobile, которая первой в истории предложила клиентам АКПП, в 1985 году из-за давления со стороны материнской General Motors столкнулась с резким спадом продаж и была ликвидирована в 2004 году. Компания Pontiac, выпустившая легендарные модели GTO и Bonneville, из-за финансового кризиса прекратила существование в 2010 году.

Составлен ТОП-7 американских автобрендов, которые исчезли

 

Составлен ТОП-7 американских автобрендов, которые исчезли

 

Бренд Saturn, который создавал конкурентов японским моделям в США, также из-за неверных решений руководства GM прекратил существование в 2008 году, а в 2010 году из-за низких продаж был расформирован легендарный бренд Hummer, внедорожники которого отличались от всего предложенного на рынке. Замыкает ТОП-7 марка Mercury.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Британский спортивный бренд выпустят кроссовки устойчивые к износу
Британский спортивный бренд выпустят кроссовки устойчивые к износу

В 2004 году, командой учёных из Манчестера был выведен инновационный материал под названием графен. Немногим позже в 2010 ученные были удостоены Нобелевской

General Motors поднялся до третьего места по мировым продажам в 2016 году
General Motors поднялся до третьего места по мировым продажам в 2016 году

Эксперты выяснили, что крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors поднялась до третьего места в рейтинге мировых продаж по итогам 2016

Потери General Motors от ухода с рынка России составили $443 млн
Потери General Motors от ухода с рынка России составили $443 млн

Крупный американский автомобильный бренд General Motors весной минувшего 2015 года официально прекратил всю свою производственную деятельность на рынке

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости