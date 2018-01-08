Составлен ТОП-7 американских автобрендов, которые исчезли

За последние несколько десятков лет многие выдающиеся американские автопроизводители прекратили своё существование, даже несмотря на качественный маркетинг и мировую известность. Журналисты российских изданий составили ТОП-7 американских компаний, который навсегда покинули мировой рынок.

В 1999 году прекратил своё существование бренд Eagle, который сперва принадлежал Renault, но позже был выкуплен компанией Chrysler. Позже бренд был трансформирован в AMC, которой было поручено производить легковые автомобили. Также нельзя не отметить компанию Plymouth, которая появилась ещё в 1928 году и из-за нескольких спорных управленческих решений была объявлена банкротом в 2001 году.Компания Oldsmobile, которая первой в истории предложила клиентам АКПП, в 1985 году из-за давления со стороны материнской General Motors столкнулась с резким спадом продаж и была ликвидирована в 2004 году. Компания Pontiac, выпустившая легендарные модели GTO и Bonneville, из-за финансового кризиса прекратила существование в 2010 году.

Васисуалий Мурчалов

Бренд Saturn, который создавал конкурентов японским моделям в США, также из-за неверных решений руководства GM прекратил существование в 2008 году, а в 2010 году из-за низких продаж был расформирован легендарный бренд Hummer, внедорожники которого отличались от всего предложенного на рынке. Замыкает ТОП-7 марка Mercury.