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| | УАЗ увеличил цены на некоторые свои автомобили в России

УАЗ увеличил цены на некоторые свои автомобили в России

Сегодня, 14:19
Ульяновский автомобильный завод с 1 января 2018 года пересмотрел прайс-листы некоторых своих моделей. Обновлённые цены были опубликованы на официальном сайте российской компании.

УАЗ увеличил цены на некоторые свои автомобили в России

 

Согласно информации, заявленной в конфигураторе, с начала нынешнего года за внедорожник «Патриот» российские дилеры бренда УАЗ стали просить на 50 000 рублей больше, чем в минувшем году. Такой автомобиль в исполнении «Оптимум» предлагается по цене от 789 000 рублей.

В свою очередь «топовую» модификацию оценили как минимум в 969 000 рублей. Вместе с тем внедорожник УАЗ «Патриот» в базовой комплектации «Классик» не подорожал и по-прежнему стоит от 699 000 рублей.

Кроме того, Ульяновский автозавод увеличил ценники коммерческих автомобилей «Карго» и «Профи» на 20 000 рублей, однако стоимость грузовика УАЗ «Пикап» и внедорожника «Хантер» осталась на прежнем уровне.
Яна Васильева
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