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| | Доля электрокаров на рынке Норвегии достигла 50%

Доля электрокаров на рынке Норвегии достигла 50%

Сегодня, 14:37
Согласно данным аналитиков, доля электрифицированного транспорта на рынке Норвегии в декабре нынешнего года составила ровно 50%. Помимо этого, на дорогах страны на сегодняшний день насчитывается 200 000 зелёных автомобилей, 140 000 из которых – полностью электрические.

Доля электрокаров на рынке Норвегии достигла 50%

 

Согласно данным информационного агентства Reuters, которое ссылается на Норвежскую ассоциацию владельцев электромобилей, в декабре нынешнего года доля полностью электрических моделей на рынке Норвегии составила 27,5%, в то время как на долю электрокаров пришлось 22,5% от всех продаж. Таким образом, «зелёные» автомобили заняли долю в 50% и впервые сравнялись с реализацией моделей с ДВС.

Кроме того, по данным экспертов, на первых местах в «десятке» самых популярных в Норвегии моделей по итогам декабря 2017 года расположились сразу семь электрифицированных моделей – лидерами стали Volkswagen e-Golf, BMW i3 гибридная версия кроссовера Toyota RAV4. Лидером среди моделей с ДВС стал бензиновый Skoda Octavia, занявший восьмую строчку.

Стоит напомнить, что власти Норвегии планируют создать в стране такие условия, при которых приобретать бензиновые и дизельные автомобили станет попросту невыгодным. К 2025 году страна планирует полностью перейти на «зелёный» транспорт.
Васисуалий Мурчалов
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