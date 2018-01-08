Озвучены цены на обновлённый внедорожник Landwind X8

Китайская компания Landwind сообщила о запуске продаж рестайлингового варианта внедорожника X8, а также озвучила цены на модель. Отметим, что в Поднебесной дилеры предлагают новинку в восьми комплектациях по цене от 119 900 до 157 900 юаней, что эквивалентно 1 060 000-1 396 000 рублей.

Обновлённый Landwind X8 оснастили 1,8-литровым бензиновый мотором, выдающим 177 лошадиных сил, который заменил прежний устаревший двигатель объёмом 2,0 литра. Наряду с этим 2,0-литровый дизельный агрегат с турбонаддувом подвергся доработке, после которой его мощность выросла на 14 «лошадок» или до 136 л.с.

Яна Васильева

В тандеме с двигателем могут работать 5- или 6-диапазонная механическая трансмиссия, задний или полный привод. Внешне Landwind X8 2018 модельного года почти не отличается от дорестайлинговой версии, при этом в перечне оснащения модели появились опции помощи на спуске и подъёме, а также новейший мультимедийный центр с увеличенным сенсорным дисплеем.