Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Мнения

Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

От Редактора

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

На Марсе найдены окаменелости живых существ.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | Озвучены цены на обновлённый внедорожник Landwind X8

Озвучены цены на обновлённый внедорожник Landwind X8

Вчера, 16:57
Китайская компания Landwind сообщила о запуске продаж рестайлингового варианта внедорожника X8, а также озвучила цены на модель. Отметим, что в Поднебесной дилеры предлагают новинку в восьми комплектациях по цене от 119 900 до 157 900 юаней, что эквивалентно 1 060 000-1 396 000 рублей.

Озвучены цены на обновлённый внедорожник Landwind X8

 

Обновлённый Landwind X8 оснастили 1,8-литровым бензиновый мотором, выдающим 177 лошадиных сил, который заменил прежний устаревший двигатель объёмом 2,0 литра. Наряду с этим 2,0-литровый дизельный агрегат с турбонаддувом подвергся доработке, после которой его мощность выросла на 14 «лошадок» или до 136 л.с.

Озвучены цены на обновлённый внедорожник Landwind X8

 

Озвучены цены на обновлённый внедорожник Landwind X8

 

В тандеме с двигателем могут работать 5- или 6-диапазонная механическая трансмиссия, задний или полный привод. Внешне Landwind X8 2018 модельного года почти не отличается от дорестайлинговой версии, при этом в перечне оснащения модели появились опции помощи на спуске и подъёме, а также новейший мультимедийный центр с увеличенным сенсорным дисплеем.
Яна Васильева
Новости по теме
«Клон» Land Rover Evoque от Landwind получил первое обновление
«Клон» Land Rover Evoque от Landwind получил первое обновление

Китайская компания Landwind опубликовала первые «живые» фото нового кроссовера Landwind X7, который является полной копией британского роскошного внедорожника

Landwind сообщил о старте продаж
Landwind сообщил о старте продаж "клона" LADA Xray

Представители компании Landwind объявили о начале продаж в Китае нового компактного кроссовера X2, который внешне сильно поход на российскую LADA XRay. В

Китайский «клон» LADA XRay представлен в Шанхае
Китайский «клон» LADA XRay представлен в Шанхае

Китайский бренд Landwind в рамках проходящего в эти дни автосалона в Шанхае представил новый кроссовер Landwind X2. Примечательно, что дизайн кузова модели

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости