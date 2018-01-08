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| | Кроссовер BMW X5 стал самым популярным дизельным авто в Москве

Кроссовер BMW X5 стал самым популярным дизельным авто в Москве

Сегодня, 11:39
В Москве по итогам января-ноября прошлого года было продано около 20 900 новых легковых авто, работающих на дизельном топливе, что на 5% меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Кроссовер BMW X5 стал самым популярным дизельным авто в Москве

 

Наибольшей популярностью среди дизельных машин пользовался кроссовер BMW X5. За 11 месяцев жители столицы приобрели 1 617 таких автомобилей, что соответствуют росту на 30% относительно показателя годичной давности.

Второе место по уровню спроса занял дизельный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который в целом по России смог выбиться в лидеры. Данная модель разошлась в Москве тиражом в 1 337 единиц, это на 19% меньше, чем годом ранее. Замыкает ТОП-3 BMW 5-Series с показателем в 1 201 проданный автомобиль (+10%).

Также «десятка» бестселлеров московского рынка легковых автомобилей, оснащённых дизельными моторами, представлена такими моделями, как KIA Sorento (1 090 ед.; +25%), Toyota Land Cruiser (1 067 ед.; -34%), Audi Q7 (937 ед.; -30%), BMW X6 (757 ед.; +6%), Hyundai Santa Fe (707 ед.; +18%). Продажи Volkswagen Tiguan увеличились в 16 раз и составили 693 авто. Наконец, последнее место досталось Volvo XC60 с 681 реализованной машиной (-29%).
Яна Васильева
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