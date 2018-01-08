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| | Житель Карелии построил вездеход из пластиковых труб

Житель Карелии построил вездеход из пластиковых труб

Сегодня, 10:13
Житель Петрозаводска Алексей Соловьев строит машины высокой проходимости. Его последней работой стал вездеход с простой конструкцией, однако способный преодолевать леса и болота Карелии.

Житель Карелии построил вездеход из пластиковых труб

 

Российский умелец создал новый шестиколёсный вездеход-амфибию именно ради поездок за город. Автомобиль, получивший название PTZavr, обладает небольшими габаритами: длина – 3 100 мм, ширина – 1 400 мм. Машину было решено сделать столь узкой ради комфортного маневрирования между деревьями и возможности перевозить её в грузовом фургоне.

Вездеход PTZavr оснащается 0,8-литровым 52-сильным мотором от Daewoo Matiz, колёсами от квадроцикла, самодельными гусеницами и мотоциклетным рулем. По твёрдому грунту авто разгоняется до 35 км/ч.

Уникальные гусеницы выполнены из пустотелых полипропиленовых труб весом всего в 32 килограмма. PTZavr прекрасно держится на воде, а откидная колонка с винтом позволяют машине плыть со скоростью до 7 км/ч. Ради улучшения плавучести на бортах автомобиля размещаются надувные понтоны.

Житель Карелии построил вездеход из пластиковых труб

 

Житель Карелии построил вездеход из пластиковых труб

 

Житель Карелии построил вездеход из пластиковых труб

 

Житель Карелии построил вездеход из пластиковых труб

 

Поездку в трёхместном вездеходе трудно назвать комфортной, в частности, из-за отсутствия подвески. Вместе с тем машина проезжает там, куда не способен добраться более габаритный транспорт. Справляться с самыми сложными препятствиями помогает лебедка.
Яна Васильева
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