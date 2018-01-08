Житель Карелии построил вездеход из пластиковых труб

Житель Петрозаводска Алексей Соловьев строит машины высокой проходимости. Его последней работой стал вездеход с простой конструкцией, однако способный преодолевать леса и болота Карелии.

Российский умелец создал новый шестиколёсный вездеход-амфибию именно ради поездок за город. Автомобиль, получивший название PTZavr, обладает небольшими габаритами: длина – 3 100 мм, ширина – 1 400 мм. Машину было решено сделать столь узкой ради комфортного маневрирования между деревьями и возможности перевозить её в грузовом фургоне.Вездеход PTZavr оснащается 0,8-литровым 52-сильным мотором от Daewoo Matiz, колёсами от квадроцикла, самодельными гусеницами и мотоциклетным рулем. По твёрдому грунту авто разгоняется до 35 км/ч.Уникальные гусеницы выполнены из пустотелых полипропиленовых труб весом всего в 32 килограмма. PTZavr прекрасно держится на воде, а откидная колонка с винтом позволяют машине плыть со скоростью до 7 км/ч. Ради улучшения плавучести на бортах автомобиля размещаются надувные понтоны.

Яна Васильева

Поездку в трёхместном вездеходе трудно назвать комфортной, в частности, из-за отсутствия подвески. Вместе с тем машина проезжает там, куда не способен добраться более габаритный транспорт. Справляться с самыми сложными препятствиями помогает лебедка.