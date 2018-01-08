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| | Кроссовер Skoda Karoq дебютирует на рынке Китая в марте

Кроссовер Skoda Karoq дебютирует на рынке Китая в марте

Сегодня, 13:02
Представители китайского подразделения компании Volkswagen Group сообщают, что новый кроссовер Skoda Karoq, который пришёл на смену модели Yeti, дебютирует на рынке Поднебесной в марте 2018 года. Новинка получит характерные для китайского рынка детали экстерьера, а моторная линейка будет представлена исключительно бензиновыми двигателями.

Кроссовер Skoda Karoq дебютирует на рынке Китая в марте

 

Согласно данным китайских автомобильных изданий, компания Skoda готовится вывести на автомобильный рынок КНР новый компактный кроссовер Skoda Karoq, который в модельной линейке бренда располагается под кроссовером Kodiaq. Сообщается, что китайская версия автомобиля получит некоторые отличия от европейской, а прежде всего стоит отметить увеличенную на 50 мм колёсную базу. Ширина новинки составит 1 841 см, а высота – 1 605 мм.

Что касается внешности, то новый Skoda Karoq 2018 получит некоторые новшества, свойственные для китайского рынка – на задней части кузова расположатся поддельные хромированные патрубки выпускной системы, а на дверях появятся блестящие логотипы с названием модели.

Кроссовер Skoda Karoq дебютирует на рынке Китая в марте

 

Что касается технических характеристик, то китайский Skoda Karoq получит под капот 1,2- и 1,4-литровые бензиновые турбомоторы, мощность которых составит 116 и 150 лошадиных сил соответственно. Новинка будет предложена исключительно с передним приводом.
Васисуалий Мурчалов
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