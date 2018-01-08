Кроссовер Skoda Karoq дебютирует на рынке Китая в марте

Представители китайского подразделения компании Volkswagen Group сообщают, что новый кроссовер Skoda Karoq, который пришёл на смену модели Yeti, дебютирует на рынке Поднебесной в марте 2018 года. Новинка получит характерные для китайского рынка детали экстерьера, а моторная линейка будет представлена исключительно бензиновыми двигателями.

Согласно данным китайских автомобильных изданий, компания Skoda готовится вывести на автомобильный рынок КНР новый компактный кроссовер Skoda Karoq, который в модельной линейке бренда располагается под кроссовером Kodiaq. Сообщается, что китайская версия автомобиля получит некоторые отличия от европейской, а прежде всего стоит отметить увеличенную на 50 мм колёсную базу. Ширина новинки составит 1 841 см, а высота – 1 605 мм.Что касается внешности, то новый Skoda Karoq 2018 получит некоторые новшества, свойственные для китайского рынка – на задней части кузова расположатся поддельные хромированные патрубки выпускной системы, а на дверях появятся блестящие логотипы с названием модели.

Васисуалий Мурчалов

Что касается технических характеристик, то китайский Skoda Karoq получит под капот 1,2- и 1,4-литровые бензиновые турбомоторы, мощность которых составит 116 и 150 лошадиных сил соответственно. Новинка будет предложена исключительно с передним приводом.