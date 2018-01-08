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| | В США продают 42-летний Ferrari 308 GTS с электрическим мотором

В США продают 42-летний Ferrari 308 GTS с электрическим мотором

Сегодня, 09:10
В рамках торгов, организованных аукционным домом Barrett-Jackson, состоится продажа уникального спорткара Ferrari 308 GTS 1976 года, который лишился привычного мотора V8 и получил полностью электрический двигатель. Примечательно, что смена мотора на сказалась на максимальной скорости движения модели в 300 километров в час.

В США продают 42-летний Ferrari 308 GTS с электрическим мотором

 

Согласно данным американского портала motor1, в американском штате Аризона состоится аукцион, в рамках которого будет продан классический Ferrari 308 GTS 1976 года, который лишился бензинового мотора V8 в пользу современного «зелёного» двигателя. Суперкар приводится в движение тремя полностью электрическими двигателями HPEVS AC-51, мощность которых не раскрывается.

Организаторы аукциона отметили, что электрический Ferrari 308 GTS способен развивать скорость в 300 километров в час, что полностью совпадает с динамическими характеристиками классической модели с V8. Запас хода автомобиля также держится в секрете, но литий-ионная батарея модели имеет ёмкость в 47 кВт/ч.

В США продают 42-летний Ferrari 308 GTS с электрическим мотором

 

В США продают 42-летний Ferrari 308 GTS с электрическим мотором

 

В США продают 42-летний Ferrari 308 GTS с электрическим мотором

 

В США продают 42-летний Ferrari 308 GTS с электрическим мотором

 

Помимо смены мотора, предложенный для покупки Ferrari 308 GTS получил гоночные дисковые тормоза, полностью светодиодную оптику, 18-дюймовые колёсные диски BBS, а также американскую спецификацию бамперов. Стоимость автомобиля не сообщается, но резервная цена для модели не предусмотрена.
Васисуалий Мурчалов
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