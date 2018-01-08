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| | В Париже продадут коллекцию классических спорткаров Lamborghini

В Париже продадут коллекцию классических спорткаров Lamborghini

Сегодня, 08:02
Аукционный дом RM Sotheby’s 7 февраля нынешнего года в Париже организует торги, на которые будет выставлена уникальная коллекция классических автомобилей итальянского бренда Lamborghini. Самым ценным лотом коллекции станет Lamborghini 400 GT 1967 года выпуска, за который планируется выручить порядка 600 000 долларов (примерно 34 800 000 рублей).

В Париже продадут коллекцию классических спорткаров Lamborghini

 

Согласно данным автомобильного издания Carscoops, 7 февраля нынешнего года в Париже состоятся торги, на которых будет продана уникальная коллекция ретро-спорткаров от Lamborghini. Первым лотом станет четырехместный Lamborghini 400 GT 1967 года выпуска, который за всю жизнь имел всего одного владельца и прошёл 64 000 километров. Модель имеет цвет кузова Azzurro Mettallizzato и стильный кожаный салон.

Кроме того, гостям аукциона предложат Lamborghini Espada 1970 года, который в 2013 году получил полную реставрацию внутри и снаружи. Данная модель будет продана без резервной цены минимум за 240 000 долларов (примерно 12 920 000 рублей).

В Париже продадут коллекцию классических спорткаров Lamborghini

 

В Париже продадут коллекцию классических спорткаров Lamborghini

 

В Париже продадут коллекцию классических спорткаров Lamborghini

 

В Париже продадут коллекцию классических спорткаров Lamborghini

 

Сообщается, что для покупки также будет предложен тёмно-синий Lamborghini Jarama 1971 года (180 000 долларов), а также среднемоторный Lamborghini Jalpa 1985 года (125 000 долларов). Поклонники более современных моделей бренда смогут приобрести Lamborghini Countach 1991 года (250 000 долларов), а также Lamborghini Diablo 1996 года (390 000 долларов).
Васисуалий Мурчалов
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