В Париже продадут коллекцию классических спорткаров Lamborghini

Согласно данным автомобильного издания Carscoops, 7 февраля нынешнего года в Париже состоятся торги, на которых будет продана уникальная коллекция ретро-спорткаров от Lamborghini. Первым лотом станет четырехместный Lamborghini 400 GT 1967 года выпуска, который за всю жизнь имел всего одного владельца и прошёл 64 000 километров. Модель имеет цвет кузова Azzurro Mettallizzato и стильный кожаный салон.
Кроме того, гостям аукциона предложат Lamborghini Espada 1970 года, который в 2013 году получил полную реставрацию внутри и снаружи. Данная модель будет продана без резервной цены минимум за 240 000 долларов (примерно 12 920 000 рублей).
Сообщается, что для покупки также будет предложен тёмно-синий Lamborghini Jarama 1971 года (180 000 долларов), а также среднемоторный Lamborghini Jalpa 1985 года (125 000 долларов). Поклонники более современных моделей бренда смогут приобрести Lamborghini Countach 1991 года (250 000 долларов), а также Lamborghini Diablo 1996 года (390 000 долларов).