Состоялась премьера 469-сильного электрокроссовера от Byton

В рамках проходящей в эти дни выставки потребительской электроники CES-2018 в Лас-Вегасе состоялась премьера нового полностью электрического кроссовера Byton Concept SUV. Китайская новинка получила 469-сильную электрическую силовую установку, а также запас хода в 525 километров.

Молодой китайский бренд Byton, который управляется бывшим руководителем BMW i Карстеном Брейтфелдом, в рамках выставки потребительской электроники CES-2018 представил концептуальный электрический кроссовер Byton Concept SUV. Разработчики отметили, что прототип является «почти товарным продуктом», а серийное производство модели стартует уже в 2019 году. Стоимость модели составит 45 000 долларов, что эквивалентно 2 565 000 рублей по актуальному курсу.Сообщается, что серийная версия нового Byton Concept SUV будет предложена в версиях с задним и полным приводом, а также с одним либо двумя электромоторами. Версия с одним электродвигателем мощностью в 268 лошадиных сил доступна для задне- и полноприводных исполнений, а два мотора суммарной отдачей в 469 «лошадок» доступны только для версии с приводом на обе оси.

Васисуалий Мурчалов

Ёмкость аккумуляторов нового Byton Concept SUV пока не раскрывается, однако запас хода на одном заряде составит порядка 525 километров. Новинка оснащена системами автономного управления четвертого уровня.