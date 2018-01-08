Состоялась премьера 469-сильного электрокроссовера от Byton

Молодой китайский бренд Byton, который управляется бывшим руководителем BMW i Карстеном Брейтфелдом, в рамках выставки потребительской электроники CES-2018 представил концептуальный электрический кроссовер Byton Concept SUV. Разработчики отметили, что прототип является «почти товарным продуктом», а серийное производство модели стартует уже в 2019 году. Стоимость модели составит 45 000 долларов, что эквивалентно 2 565 000 рублей по актуальному курсу.
Сообщается, что серийная версия нового Byton Concept SUV будет предложена в версиях с задним и полным приводом, а также с одним либо двумя электромоторами. Версия с одним электродвигателем мощностью в 268 лошадиных сил доступна для задне- и полноприводных исполнений, а два мотора суммарной отдачей в 469 «лошадок» доступны только для версии с приводом на обе оси.
Ёмкость аккумуляторов нового Byton Concept SUV пока не раскрывается, однако запас хода на одном заряде составит порядка 525 километров. Новинка оснащена системами автономного управления четвертого уровня.