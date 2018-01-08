Рассекречен интерьер нового хэтчбека Hyundai Veloster

Представители американского офиса корейской компании Hyundai рассекретили дизайн интерьера нового хэтчбека Hyundai Veloster, публичная премьера которого состоится уже через несколько дней на автосалоне в Детройте. К сожалению, пока речь идёт об официальных рендерных изображениях, а не о фото салона.

На страницах американского автомобильного издания motor1 появились первые официальные изображения салона нового хэтчбека Hyundai Veloster, премьера которого состоится уже через несколько дней. Прежде всего стоит отметить, что салон новинки впервые получил двухцветную отделку из ярко-красного и серого колеров. Эксперты имеют сомнения в том, что такое решение будет предложено в серийных моделях.Приборная панель нового Hyundai Veloster получила гексагональную форму, как и «фамильная» решетка радиатора корейского бренда. Также нельзя не отметить обновленный дисплей мультимедийной системы и несколько нестандартную форму руля.

Васисуалий Мурчалов

На старте продаж новый Hyundai Veloster будет предложен с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью в 161 лошадиную силу, который сочетается с 6-ступенчатыми «автоматом» или МКПП. Также моторную линейку пополнит 1,6-литровый турбомотор с отдачей в 150 и 160 «лошадок». «Заряженная» версия модели может получить 271-сильный двигатель от Hyundai i30 N.