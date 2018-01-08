В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Мнения

В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Для россиян доступна бесплатная мобильная связь.

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из

От Редактора

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из "ада Вселенной"

Выбраться за пределы Голубой планеты невозможно. 

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | Рассекречен интерьер нового хэтчбека Hyundai Veloster

Рассекречен интерьер нового хэтчбека Hyundai Veloster

Сегодня, 06:17
Представители американского офиса корейской компании Hyundai рассекретили дизайн интерьера нового хэтчбека Hyundai Veloster, публичная премьера которого состоится уже через несколько дней на автосалоне в Детройте. К сожалению, пока речь идёт об официальных рендерных изображениях, а не о фото салона.

Рассекречен интерьер нового хэтчбека Hyundai Veloster

 

На страницах американского автомобильного издания motor1 появились первые официальные изображения салона нового хэтчбека Hyundai Veloster, премьера которого состоится уже через несколько дней. Прежде всего стоит отметить, что салон новинки впервые получил двухцветную отделку из ярко-красного и серого колеров. Эксперты имеют сомнения в том, что такое решение будет предложено в серийных моделях.

Приборная панель нового Hyundai Veloster получила гексагональную форму, как и «фамильная» решетка радиатора корейского бренда. Также нельзя не отметить обновленный дисплей мультимедийной системы и несколько нестандартную форму руля.

Рассекречен интерьер нового хэтчбека Hyundai Veloster

 

На старте продаж новый Hyundai Veloster будет предложен с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью в 161 лошадиную силу, который сочетается с 6-ступенчатыми «автоматом» или МКПП. Также моторную линейку пополнит 1,6-литровый турбомотор с отдачей в 150 и 160 «лошадок». «Заряженная» версия модели может получить 271-сильный двигатель от Hyundai i30 N.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Хэтчбек Hyundai Veloster получил тысячи светодиодов для новогоднего видео
Хэтчбек Hyundai Veloster получил тысячи светодиодов для новогоднего видео

Представители американского офиса корейского бренда Hyundai опубликовали новогодний видеотизер нового хэтчбека Hyundai Veloster. Примечательно, что

«Заряженный» Hyundai Veloster N проходит тесты на Нюрбургринге
«Заряженный» Hyundai Veloster N проходит тесты на Нюрбургринге

Молодое подразделение Hyundai N продолжает разработку нового «горячего» хэтчбека Hyundai Veloster N. На страницах американского автомобильного издания motor1

Hyundai может отказаться от хэтчбека Veloster
Hyundai может отказаться от хэтчбека Veloster

Представители южнокорейской марки Hyundai могут отказаться от сборки нового поколения хетчбека Veloster. Эти сведения официально подтвердил источник, близкий к

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости