В Адыгее выложили стелу из 160 автомобилей

В Майкопе 5 января местные автомобилисты приняли участие в новогоднем флешмобе. Добровольцы сложили из 160 автомобилей фигуру в виде стелы, установленной на въезде в город.

Яна Васильева

Мероприятие прошло на площадке Аэропорт за мемориалом «Вечный огонь» по улице 9 мая. Примечательно, что организаторы до последнего сохраняли в секрете, какая именно фигура будет построена из машин, участники узнали об этом только на самом флешмобе, стартовавшем 5 января в 15:00.Примечательно, что водители не просто выложили из своих автомобилей стелу, но и заставили её сверкать, подобно праздничной ёлке. Участники, среди которых также были люди без машин, подсвечивали фигуру вспышками фотоаппаратов и смартфонами. Кроме того, для освещения использовались автомобильные фары.Организацией мероприятия в нынешнем году занималось сообщество «Федерация автоклубов Республики Адыгея». Представили сообщества отметили, что подобный флешмоб успел превратить в нечто похожее на новую субкультуру или даже вид искусства.