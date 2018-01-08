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| | В Адыгее выложили стелу из 160 автомобилей

В Адыгее выложили стелу из 160 автомобилей

Сегодня, 07:00
В Майкопе 5 января местные автомобилисты приняли участие в новогоднем флешмобе. Добровольцы сложили из 160 автомобилей фигуру в виде стелы, установленной на въезде в город.

В Адыгее выложили стелу из 160 автомобилей

 

Мероприятие прошло на площадке Аэропорт за мемориалом «Вечный огонь» по улице 9 мая. Примечательно, что организаторы до последнего сохраняли в секрете, какая именно фигура будет построена из машин, участники узнали об этом только на самом флешмобе, стартовавшем 5 января в 15:00.

Примечательно, что водители не просто выложили из своих автомобилей стелу, но и заставили её сверкать, подобно праздничной ёлке. Участники, среди которых также были люди без машин, подсвечивали фигуру вспышками фотоаппаратов и смартфонами. Кроме того, для освещения использовались автомобильные фары.

Организацией мероприятия в нынешнем году занималось сообщество «Федерация автоклубов Республики Адыгея». Представили сообщества отметили, что подобный флешмоб успел превратить в нечто похожее на новую субкультуру или даже вид искусства.
Яна Васильева
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