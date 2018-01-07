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| | Брутальный «внедорожник» Toyota FT-AC получит серийное воплощение

Брутальный «внедорожник» Toyota FT-AC получит серийное воплощение

Вчера, 20:30
Руководитель североамериканского офиса Toyota Джек Холлис подтвердил запуск продаж нового кроссовера на основе прототипа Toyota FT-AC с необычным дизайном и уникальными техническими решениями. Премьера данного концепт-кара состоялась в ноябре минувшего года в Лос-Анджелесе.

Брутальный «внедорожник» Toyota FT-AC получит серийное воплощение

 

Серийный кроссовер на базе Toyota FT-AC начнут продавать в ближайшие два года. Новинка сохранит брутальную внешность концепта и получит полный привод. По размерам автомобиль будет соотноситься с Toyota C-HR.

Товарный вариант Toyota FT-AC сконструируют на шасси TNGA-С с несущим кузовом. Модель могут оснастить бензиновым двигателем или гибридной установкой. Технические характеристики автомобиля пока сохраняются в секрете.

Брутальный «внедорожник» Toyota FT-AC получит серийное воплощение

 

Брутальный «внедорожник» Toyota FT-AC получит серийное воплощение

 

Брутальный «внедорожник» Toyota FT-AC получит серийное воплощение

 

Стоит напомнить, что концепт-кар оснастили полностью светодиодными фарами, 20-дюймовыми легкосплавными дисками колёс, большими расширителями колёсных арок и пластиковым защитным обвесом. Усиленные рейлинги позволяют прикрепить на крыше багажник для транспортировки негабаритных грузов. Съёмные «противотуманки» можно использовать в качестве фонарей.
Яна Васильева
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