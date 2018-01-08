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| | На рынке России появится более 10 китайских кроссоверов в 2018 году

На рынке России появится более 10 китайских кроссоверов в 2018 году

Сегодня, 08:00

Китайские автоконцерны планируют развиваться на мировом и российском рынках, запуская продажи новых моделей. Отмечается, что по меньшей мере 15 «китайцев» готовятся появиться у российских автодилеров в 2018 году.

На рынке России появится более 10 китайских кроссоверов в 2018 году

 

Эксперты считают, что наилучшими перспективами в текущем году обладает абсолютно новый кроссовер Geely Atlas. Его планируют импортировать в Россию с белорусского предприятия «Белджи». На момент начала продаж кроссовер будет доступен с 2,0- и 2,4-литровыми моторами с отдачей в 139 и 149 «лошадок» соответственно.

 

Позднее в продажу поступит версия с 1,8-литровым турбированным двигателем. Ожидается, что новый Geely Atlas обойдётся примерно в 1 000 000 рублей. Также в 2018 году на российском рынке появятся кроссовер Geely Emgrand X7 с ценником от 800 000 рублей и седан Geely Emgrand 7 стоимостью от 650 000 рублей.

Компания Chery не желает отставать от конкурентов, потому в течение нынешнего года запустит в РФ продажи Cherry Tiggo 4 и флагманского кроссовера Tiggo 7. Первый автомобиль окажется более бюджетным вариантом.

На рынке России появится более 10 китайских кроссоверов в 2018 году

 

На рынке России появится более 10 китайских кроссоверов в 2018 году

 

На рынке России появится более 10 китайских кроссоверов в 2018 году

 

С 2018 года россияне также смогут купить кроссовер Lifan X70 и обновлённый хэтчбек Lifan X50. Серьёзно дополнить свой модельный ряд в РФ решил Dongfeng за счёт семиместного внедорожника DFM 580, компактного кроссовера DFM AX4, кросс-хэтчбека DFM АХ3 и седанп DFM А30.

 


Яна Васильева
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