В Альпах заметили ещё не поступивший в продажу Lamborghini Urus без маскировки

Замеченный в австрийских Альпах автомобиль получил ярко-желтый цвет кузова Giallo Auge. По мнению специалистов, Lamborghini Urus вывели на финальные дорожные испытания. Отметим, что первые экземпляры модели должны добраться до первых заказчиков весной нынешнего года.
С учётом обстоятельств, при которых папарацци удалось запечатлеть новый Lamborghini Urus, предполагается, что компания проверяет работу режима Neve, предназначенного для езды по заснеженным дорогам. Всего у кроссовера имеется шесть драйверских режимов для различных дорожных покрытий.
Автомобиль, оснащённый 650-сильным V8, способен ускоряться на сухой трассе до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Максимальная скорость Lamborghini Urus достигает 305 км/ч.