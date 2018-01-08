В Альпах заметили ещё не поступивший в продажу Lamborghini Urus без маскировки

Первый кроссовер бренда Lamborghini Urus пока не поступил в продажу, однако его уже удалось заметить на дорогах в Австрии. Любопытно, что автомобиль разъезжал без какой-либо маскировки, которая, как правило, используется для машин, ещё не вставших на конвейер.

Замеченный в австрийских Альпах автомобиль получил ярко-желтый цвет кузова Giallo Auge. По мнению специалистов, Lamborghini Urus вывели на финальные дорожные испытания. Отметим, что первые экземпляры модели должны добраться до первых заказчиков весной нынешнего года.С учётом обстоятельств, при которых папарацци удалось запечатлеть новый Lamborghini Urus, предполагается, что компания проверяет работу режима Neve, предназначенного для езды по заснеженным дорогам. Всего у кроссовера имеется шесть драйверских режимов для различных дорожных покрытий.

Яна Васильева

Автомобиль, оснащённый 650-сильным V8, способен ускоряться на сухой трассе до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Максимальная скорость Lamborghini Urus достигает 305 км/ч.