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| | В Альпах заметили ещё не поступивший в продажу Lamborghini Urus без маскировки

В Альпах заметили ещё не поступивший в продажу Lamborghini Urus без маскировки

Сегодня, 06:00
Первый кроссовер бренда Lamborghini Urus пока не поступил в продажу, однако его уже удалось заметить на дорогах в Австрии. Любопытно, что автомобиль разъезжал без какой-либо маскировки, которая, как правило, используется для машин, ещё не вставших на конвейер.

В Альпах заметили ещё не поступивший в продажу Lamborghini Urus без маскировки

 

Замеченный в австрийских Альпах автомобиль получил ярко-желтый цвет кузова Giallo Auge. По мнению специалистов, Lamborghini Urus вывели на финальные дорожные испытания. Отметим, что первые экземпляры модели должны добраться до первых заказчиков весной нынешнего года.

С учётом обстоятельств, при которых папарацци удалось запечатлеть новый Lamborghini Urus, предполагается, что компания проверяет работу режима Neve, предназначенного для езды по заснеженным дорогам. Всего у кроссовера имеется шесть драйверских режимов для различных дорожных покрытий.

В Альпах заметили ещё не поступивший в продажу Lamborghini Urus без маскировки

 

В Альпах заметили ещё не поступивший в продажу Lamborghini Urus без маскировки

 

В Альпах заметили ещё не поступивший в продажу Lamborghini Urus без маскировки

 

Автомобиль, оснащённый 650-сильным V8, способен ускоряться на сухой трассе до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Максимальная скорость Lamborghini Urus достигает 305 км/ч.
Яна Васильева
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