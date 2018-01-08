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| | Брутальный Mercedes-Benz G500 4х4 превратили в гламурный внедорожник

Брутальный Mercedes-Benz G500 4х4 превратили в гламурный внедорожник

Сегодня, 04:00
На страницах американского автомобильного издания Auto Evolution появился видеоролик, на котором можно увидеть необычный Mercedes-Benz G500 4?4 с тюнингом от Brabus. Брутальный внедорожник получил огромные колёсные диски красного цвета, а кузов модели покрыт светоотражающей плёнкой зелёного цвета.

Брутальный Mercedes-Benz G500 4х4 превратили в гламурный внедорожник

 

Не секрет, что немецкий Mercedes-Benz G500 4?4 по праву считается брутальным и производительный внедорожником для самых сложных дорог, но многие владельцы модели хотят сделать свой автомобиль более гламурным и привлекательным. На дорогах Соединенных Штатов был замечен именно такой автомобиль. Который мгновенно привлек внимание прохожих.

Судя по шильдику на передней части кузова, замеченный Mercedes-Benz G500 4?4 ранее получил целый ряд доработок от тюнинг-ателье Brabus, принадлежащего Mercedes-Benz. Всепроходец оснастили огромными колёсными дисками спицевого дизайна, которые окрашены в ярко-красный колер. Кроме того, кузов модели покрыт ярко-зеленой плёнкой или эмалью, имеющей светоотражающие свойства.


Что касается технических характеристик, то новый Mercedes-Benz G500 4?4 приводится в движение 4,0-литровым битурбированным мотором V8, мощность которого составляет 422 лошадиные силы. Стоит отметить, что такой двигатель может генерировать 600 «лошадок», но в целях безопасности мощность была снижены.
Васисуалий Мурчалов
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