Стартовало серийное производство летающих автомобилей от PAL-V

Голландская компания PAL-V сообщает о том, что на мощностях бренда стартовало серийное производство нового летающего автомобиля PAL-V Liberty. Новинка может передвигаться как по дорогам общего пользования, так и влетать в небо при раскрытии специальных лопастей и крыльев.

Представители голландской компании PAL-V сообщают о том, что серийное производство нового летающего автомобиля PAL-V Liberty успешно стартовало. Отмечается, что модель полностью сертифицирована для использования на Европейских дорогах общего пользования, а при необходимости водитель сможет активировать режим полета, при котором выдвигаются крылья и специальные лопасти.Отмечается, что все доступные для покупки автомобили PAL-V Liberty были распроданы по предварительным заказам ещё в 2017 году, поэтому всем остальным придётся ждать выхода второй партии до февраля 2019 года.Стоимость нового PAL-V Liberty составляет 300 000 евро, что эквивалентно 20 550 000 рублей по актуальному курсу. Модель PAL-V Liberty Pioneer Edition с более роскошным оснащением обойдётся уже в 500 000 евро (примерно 34 250 000 рублей).

Васисуалий Мурчалов

Стоит отметить, что крупнейшие мировые производители, среди которых Daimler, Toyota и BMW, активно инвестируют в разработку летающих автомобилей, считая данный тип транспорта перспективным.