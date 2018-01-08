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| | Стартовало серийное производство летающих автомобилей от PAL-V

Стартовало серийное производство летающих автомобилей от PAL-V

Сегодня, 09:00
Голландская компания PAL-V сообщает о том, что на мощностях бренда стартовало серийное производство нового летающего автомобиля PAL-V Liberty. Новинка может передвигаться как по дорогам общего пользования, так и влетать в небо при раскрытии специальных лопастей и крыльев.

Стартовало серийное производство летающих автомобилей от PAL-V

 

Представители голландской компании PAL-V сообщают о том, что серийное производство нового летающего автомобиля PAL-V Liberty успешно стартовало. Отмечается, что модель полностью сертифицирована для использования на Европейских дорогах общего пользования, а при необходимости водитель сможет активировать режим полета, при котором выдвигаются крылья и специальные лопасти.

Отмечается, что все доступные для покупки автомобили PAL-V Liberty были распроданы по предварительным заказам ещё в 2017 году, поэтому всем остальным придётся ждать выхода второй партии до февраля 2019 года.

Стоимость нового PAL-V Liberty составляет 300 000 евро, что эквивалентно 20 550 000 рублей по актуальному курсу. Модель PAL-V Liberty Pioneer Edition с более роскошным оснащением обойдётся уже в 500 000 евро (примерно 34 250 000 рублей).

Стартовало серийное производство летающих автомобилей от PAL-V

 

Стоит отметить, что крупнейшие мировые производители, среди которых Daimler, Toyota и BMW, активно инвестируют в разработку летающих автомобилей, считая данный тип транспорта перспективным.
Васисуалий Мурчалов
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