Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Мнения

Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Учёные опровергли наличие сферы Дайсона.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | Эксперты раскритиковали Toyota Camry XSE V-6 за высокий расход топлива

Эксперты раскритиковали Toyota Camry XSE V-6 за высокий расход топлива

Вчера, 19:00
Журналисты зарубежного автомобильного издания Car and Driver провели первый тест-драйв нового представительского седана Toyota Camry XSE V-6, который оснащается производительным 268-сильным мотором V6. Журналисты раскритиковали седан за высокий расход топлива и не выдерживающую конкуренции динамику, но похвалили отделку салона и список оснащения.

Эксперты раскритиковали Toyota Camry XSE V-6 за высокий расход топлива

 

Эксперты автомобильного портала Car and Driver провели независимый тест-драйв нового бизнес-седана Toyota Camry XSE V-6, выделив основные достоинства и недостатки модели. Выбранная для тестов модель оснащалась 2,5-литровым мотором V6, который способен генерировать 268 лошадиных сил при 335 Нм крутящего момента.

Новый Toyota Camry XSE V-6 смог разогнаться до первых 100 км/ч за 5,8 секунды, что нельзя назвать удовлетворительным результатом для седана за 37 295 долларов (2 125 000 рублей). К слову, турбированный Ford Mondeo Sport выполняет то же упражнения за 4,8 секунды.

Отдельной критике подвергся и высокий расход топлива нового седана – на каждый 100 километров пути в комбинированном цикле модель потребляет в среднем 9,45 литра бензина, что сопоставимо с расходом кроссовера или внедорожника. Наряду с этим эксперты похвалили качественную отделку салона, а также широкой набор ассистентов и систем безопасности.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Эксперты высоко оценили новое поколение седана Toyota Camry
Эксперты высоко оценили новое поколение седана Toyota Camry

Новый седан Toyota Camry в исполнениях LE, XLE, SE и XSE для российского рынка начнут производить в первой половине наступающего года, однако эксперты уже дали

Названа дата старта продаж Toyota Camry нового поколения
Названа дата старта продаж Toyota Camry нового поколения

Японская машиностроительная компания Toyota назвала дату старта продаж нового премиального седана Camry на китайском рынке. Массовый выпуск седана стартовал на

Продажи нового седана Toyota Camry начнутся в ноябре
Продажи нового седана Toyota Camry начнутся в ноябре

Руководство Toyota готовится начать продажи нового бизнес-седана Camry в Китае в ноябре 2017 года. Автомобиль также должен появиться в РФ, однако точные сроки

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости