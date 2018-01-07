Эксперты раскритиковали Toyota Camry XSE V-6 за высокий расход топлива

Журналисты зарубежного автомобильного издания Car and Driver провели первый тест-драйв нового представительского седана Toyota Camry XSE V-6, который оснащается производительным 268-сильным мотором V6. Журналисты раскритиковали седан за высокий расход топлива и не выдерживающую конкуренции динамику, но похвалили отделку салона и список оснащения.

Васисуалий Мурчалов

Эксперты автомобильного портала Car and Driver провели независимый тест-драйв нового бизнес-седана Toyota Camry XSE V-6, выделив основные достоинства и недостатки модели. Выбранная для тестов модель оснащалась 2,5-литровым мотором V6, который способен генерировать 268 лошадиных сил при 335 Нм крутящего момента.Новый Toyota Camry XSE V-6 смог разогнаться до первых 100 км/ч за 5,8 секунды, что нельзя назвать удовлетворительным результатом для седана за 37 295 долларов (2 125 000 рублей). К слову, турбированный Ford Mondeo Sport выполняет то же упражнения за 4,8 секунды.Отдельной критике подвергся и высокий расход топлива нового седана – на каждый 100 километров пути в комбинированном цикле модель потребляет в среднем 9,45 литра бензина, что сопоставимо с расходом кроссовера или внедорожника. Наряду с этим эксперты похвалили качественную отделку салона, а также широкой набор ассистентов и систем безопасности.