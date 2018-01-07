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| | Bentley привезёт гибридную версию Bentayga на автосалон в Женеву

Bentley привезёт гибридную версию Bentayga на автосалон в Женеву

Вчера, 17:30
На автовыставке в Женеве в марте нынешнего года должна состояться премьера гибридной модификации внедорожника премиум-класса Bentley Bentayga. Об этом сообщает издание Automotive News Europe, ссылаясь на собственные источники.

Bentley привезёт гибридную версию Bentayga на автосалон в Женеву

 

Подзаряжаемый гибрид Bentley Bentayga сможет преодолеть только на электрической тяге порядка 50 километров. Автомобиль получит силовую установку от Porsche Panamera E-Hybrid, однако британская компания доработает её под собственные нужды. После модернизации гибридная установка, состоящая из 2,9-литрового мотора и электродвигателя сможет генерировать 462 лошадиные силы. Отметим, что в тандеме с такой установкой «трудится» 8-ступенчатый «автомат».

Bentley привезёт гибридную версию Bentayga на автосалон в Женеву

 

Bentley привезёт гибридную версию Bentayga на автосалон в Женеву

 

В настоящее время Bentley Bentayga PHEV уже проходит дорожные испытания, о чем свидетельствуют шпионские фотографии. Продажи плагин-гибридной версии роскошной модели начнутся не ранее следующего года. По мнению экспертов, стоимость такого внедорожника составит около 200 000 долларов.
Яна Васильева
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