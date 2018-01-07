Bentley привезёт гибридную версию Bentayga на автосалон в Женеву

На автовыставке в Женеве в марте нынешнего года должна состояться премьера гибридной модификации внедорожника премиум-класса Bentley Bentayga. Об этом сообщает издание Automotive News Europe, ссылаясь на собственные источники.

Подзаряжаемый гибрид Bentley Bentayga сможет преодолеть только на электрической тяге порядка 50 километров. Автомобиль получит силовую установку от Porsche Panamera E-Hybrid, однако британская компания доработает её под собственные нужды. После модернизации гибридная установка, состоящая из 2,9-литрового мотора и электродвигателя сможет генерировать 462 лошадиные силы. Отметим, что в тандеме с такой установкой «трудится» 8-ступенчатый «автомат».

Яна Васильева

В настоящее время Bentley Bentayga PHEV уже проходит дорожные испытания, о чем свидетельствуют шпионские фотографии. Продажи плагин-гибридной версии роскошной модели начнутся не ранее следующего года. По мнению экспертов, стоимость такого внедорожника составит около 200 000 долларов.