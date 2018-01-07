Bentley привезёт гибридную версию Bentayga на автосалон в Женеву

Подзаряжаемый гибрид Bentley Bentayga сможет преодолеть только на электрической тяге порядка 50 километров. Автомобиль получит силовую установку от Porsche Panamera E-Hybrid, однако британская компания доработает её под собственные нужды. После модернизации гибридная установка, состоящая из 2,9-литрового мотора и электродвигателя сможет генерировать 462 лошадиные силы. Отметим, что в тандеме с такой установкой «трудится» 8-ступенчатый «автомат».
В настоящее время Bentley Bentayga PHEV уже проходит дорожные испытания, о чем свидетельствуют шпионские фотографии. Продажи плагин-гибридной версии роскошной модели начнутся не ранее следующего года. По мнению экспертов, стоимость такого внедорожника составит около 200 000 долларов.