Новый Mercedes-Benz C-Class получит плагин-гибридную версию

Компания Mercedes-Benz продолжает тестировать обновлённую версию седана Mercedes-Benz C-Class. Модель в кузове седан и универсал производитель намерен показать публике в марте 2018 года на автосалоне в Женеве, тогда как купе и кабриолет дебютируют в апреле.

Накануне стало известно, что семейство C-Class получит плагин-гибридную модификацию C400d EQ Power, которую оснастят дизельным турбомотором и электрическим двигателем. Согласно данным британского издания Autocar, новинка придёт на смену версии C350e с 275-сильной плагин-гибридной установкой на базе 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом.Также недавно на YouTube был опубликован видеоролик с дорожных тестов опытного образца Mercedes-Benz C-Class. Вместе с тем иностранным журналистам удалось узнать во время интервью с представителями бренда некоторые подробности о новинке.

Так, новый C400d EQ Power получит 4-цилиндровый турбированный «дизель» и электромотор, их суммарная производительность будет достигать 316 лошадиных сил. Вместе с тем запас хода только на электротяге по-прежнему составляет 50 километров.

Яна Васильева