Новый Mercedes-Benz C-Class получит плагин-гибридную версию

Накануне стало известно, что семейство C-Class получит плагин-гибридную модификацию C400d EQ Power, которую оснастят дизельным турбомотором и электрическим двигателем. Согласно данным британского издания Autocar, новинка придёт на смену версии C350e с 275-сильной плагин-гибридной установкой на базе 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом.
Также недавно на YouTube был опубликован видеоролик с дорожных тестов опытного образца Mercedes-Benz C-Class. Вместе с тем иностранным журналистам удалось узнать во время интервью с представителями бренда некоторые подробности о новинке.