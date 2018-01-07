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| | Обновлённый Renault Clio дебютирует на автосалоне в Париже

Обновлённый Renault Clio дебютирует на автосалоне в Париже

Сегодня, 11:25
В сентябре 2018 года на автовыставке в Париже состоится презентация обновлённого Renault Clio. Эксперты отметили, что данная модель давно не получала модернизации, поэтому такое решение руководства марки как раз кстати.

Обновлённый Renault Clio дебютирует на автосалоне в Париже

 

В Европе компактные городские автомобили пользуются высоким спросом. Ключевыми игроками на данном рынке стали Volkswagen Polo/Opel Corsa, Citroen C3 и Ford Fiesta, которые составят конкуренцию рестайлинговому Renault Clio.

Как пишет издание AutoExpress, новинка дебютирует в сентябре, а начало продаж запланировано на конец нынешнего года. Автомобиль обзаведётся рядом нововведений, которые усилят его позиции на глобальном авторынке.

Зарубежные журналисты также сообщают, что в основу Renault Clio ляжет доработанная платформа CMF-B. В моторную гамму войдут модернизированный 0,9-литровый турбодвигатель и новый 1,3-литровый агрегат с турбонаддувом, который предложат в нескольких вариантах производительности. Эксперты считают, что модель может лишиться 1,5-литрового «дизеля» dCi.

Обновлённый Renault Clio могут превратить в «мягкий» гибрид, оснастив 48-вольтовым электромотором для экономии топлива и снижения уровня выбросов CO2. При этом модель вряд ли обзаведётся плагин-гибридным вариантом из-за сложности его создания и высокой стоимости.
Яна Васильева
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