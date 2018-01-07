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| | В сети опубликовали первые рендеры нового пикапа RAM 1500

В сети опубликовали первые рендеры нового пикапа RAM 1500

Сегодня, 10:23
Независимые российские дизайнеры показали собственное видение новой генерации пикапа RAM 1500. Премьера нового автомобиля должна пройти уже в текущем месяце в рамках автосалона в Детройте.

В сети опубликовали первые рендеры нового пикапа RAM 1500

 

Ранее данная модель предлагалась под маркой Dodge, однако в 2011 году RAM стал отдельным брендом. Сегодня под ним выпускают пикапы 1500/2500/3500/4500/5500, которые отличаются в основном габаритами.

Дизайн RAM 1500 многие годы остаётся неизменным и запомнился автолюбителям расположением передних фонарей вдоль нижней границы огромной решётки радиатора. Согласно данным иностранных СМИ, при создании внешнего вида полноразмерного пикапа RAM 1500 свежего поколения в компании несколько отойдут от традиционных черт экстерьера.

В сети опубликовали первые рендеры нового пикапа RAM 1500

 

В частности, автомобиль получит на нижней части дверей и заднем борте дополнительные выштамповки, при этом боковые части машины будут выглядеть более строго. Задние фары не изменятся внешне, зато поменяется их структура. Представители RAM отметили, что в целом пикап останется узнаваемым.
Яна Васильева
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