Старинный Jaguar D-Type продают на аукционе за 10 000 000 долларов

Уникальный старинный спорткар Jaguar D-Type выставят на аукцион Gooding Co Scottsdale. Вероятно, что ретромобиль реализуют за 10 000 000 долларов, хотя эксперты называют более высокие цифры.

Дмитрий Павличко

Выставленный на торги Jaguar D-Type выпустили в 1954 году. Но спорткар выпускался лишь три года, а потом автопроизводитель свернул производство. За свою недолгую историю автомобиль стал лауреатом многих наград в разных гоночных соревнованиях. Продаваемое авто выпустили в 9156 году, и первым владельцем стал будущий глава Формулы-1 английский бизнесмен Берни Экклстоун. Потом он ее продал гонщикам Питеру Блонди и Джину Блокхэму.Старинный спорткар Jaguar D-Type имеет оригинальный красный оттенок кузова. Под капотом у него разместился 3,4-литровый агрегат. Вместе с машиной победителю аукциона полагается сохранившаяся документация и набор фирменных инструментов.