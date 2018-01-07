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| | Старинный Jaguar D-Type продают на аукционе за 10 000 000 долларов

Старинный Jaguar D-Type продают на аукционе за 10 000 000 долларов

Сегодня, 03:00
Уникальный старинный спорткар Jaguar D-Type выставят на аукцион Gooding Co Scottsdale. Вероятно, что ретромобиль реализуют за 10 000 000 долларов, хотя эксперты называют более высокие цифры.

Старинный Jaguar D-Type продают на аукционе за 10 000 000 долларов

 

Выставленный на торги Jaguar D-Type выпустили в 1954 году. Но спорткар выпускался лишь три года, а потом автопроизводитель свернул производство. За свою недолгую историю автомобиль стал лауреатом многих наград в разных гоночных соревнованиях. Продаваемое авто выпустили в 9156 году, и первым владельцем стал будущий глава Формулы-1 английский бизнесмен Берни Экклстоун. Потом он ее продал гонщикам Питеру Блонди и Джину Блокхэму.

Старинный спорткар Jaguar D-Type имеет оригинальный красный оттенок кузова. Под капотом у него разместился 3,4-литровый агрегат. Вместе с машиной победителю аукциона полагается сохранившаяся документация и набор фирменных инструментов.
Дмитрий Павличко
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