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| | Вышла новогодняя версия Renault Kwid

Вышла новогодняя версия Renault Kwid

Сегодня, 09:00
В честь наступившего 2018 года французская машиностроительная компания Renault создала спецвесрию кроссового хэтчбэка Renault Kwid. Особая модификация получила название Renault Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition и ориентирован на рынок Индии.

 

Renault Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition получил лаймовые мотивы на колесных дисках, хромированную радиаторную решетку, серебристые накладки на боковые зеркала и рейлинги, расположенные на верху. Под капотом новинки расположился 0,8-литровый агрегат с отдачей 53 л.с.

Кроме него автомобиль предполагает наличие 1-литрового 55-сильного мотора. Они функционируют в тандеме с МКПП или 5-ступенчатой роботизированной КПП Easy-R. За новогоднюю вариацию кросс-хэтчбэка Renault Kwid придется выложить 266 700 рупий, что в пересчете на национальную валюту составит 240 000 рублей.
Дмитрий Павличко
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