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| | Названы внедорожники, которые доступны в РФ

Названы внедорожники, которые доступны в РФ

Сегодня, 08:00
Среди них стоить отметить творение совместного предприятия GM-АвтоВАЗ Chevrolet Niva. Авто оснастили 1,7-литровым бензиновым мотором, генерирующим 80 лошадиных сил. Также в перечне оснащения присутствует полный привод, понижающая передача и 220-миллиметровый клиренс.

Названы внедорожники, которые доступны в РФ

 

Следующим стоит выделить УАЗ «Хантер». Его называют прекрасным вариантом для преодоления бездорожья. За стандартное исполнение авто, характеризующимся скромным оснащении, автолюбителям придется выложить 619 000 рублей. За коричнево-серый УАЗ «Хантер» Трофи в оттенке метал лик придется выложить 679 900 рублей. Следом идет УАЗ «Патриот». Он получил КПП с бездифферинциальным подключением передней оси, мосты и много премиальных «примочек». Базовая версия представлена минимальным функциональным списком и обойдется в 699 000 рублей. Более дорогие версии с подушками безопасности, кондиционером, ABS, EBD, боковыми электрозеркалами с обогревом обойдутся от 789 000 рублей.

Четвертое место получил Toyota Fortuner. Он создан с использованием рамы, получил балку заднего моста, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала. Под капотом разместился 177-сильный дизель. Он стоит от 2 599 000 рублей.

ТОП-5 закроет Toyota Land Cruiser Prado. Его цена стартует от 2 199 000 рублей и зависит от комплектаций. Среди остальных машин нужно отметить Toyota Land Cruiser 200, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero, Suzuki Jimny, Land Rover Discovery и Mercedes-Benz G-Class.
Дмитрий Павличко
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