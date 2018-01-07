Названы внедорожники, которые доступны в РФ

Среди них стоить отметить творение совместного предприятия GM-АвтоВАЗ Chevrolet Niva. Авто оснастили 1,7-литровым бензиновым мотором, генерирующим 80 лошадиных сил. Также в перечне оснащения присутствует полный привод, понижающая передача и 220-миллиметровый клиренс.

Дмитрий Павличко

Следующим стоит выделить УАЗ «Хантер». Его называют прекрасным вариантом для преодоления бездорожья. За стандартное исполнение авто, характеризующимся скромным оснащении, автолюбителям придется выложить 619 000 рублей. За коричнево-серый УАЗ «Хантер» Трофи в оттенке метал лик придется выложить 679 900 рублей. Следом идет УАЗ «Патриот». Он получил КПП с бездифферинциальным подключением передней оси, мосты и много премиальных «примочек». Базовая версия представлена минимальным функциональным списком и обойдется в 699 000 рублей. Более дорогие версии с подушками безопасности, кондиционером, ABS, EBD, боковыми электрозеркалами с обогревом обойдутся от 789 000 рублей.Четвертое место получил Toyota Fortuner. Он создан с использованием рамы, получил балку заднего моста, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала. Под капотом разместился 177-сильный дизель. Он стоит от 2 599 000 рублей.ТОП-5 закроет Toyota Land Cruiser Prado. Его цена стартует от 2 199 000 рублей и зависит от комплектаций. Среди остальных машин нужно отметить Toyota Land Cruiser 200, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero, Suzuki Jimny, Land Rover Discovery и Mercedes-Benz G-Class.