Новый VOlkswagen Passat получил несколько технических дополнений

Новые Седаны и универсалы Volkswagen Passat оснастили несколькими техническими дополнениями. Теперь машины для европейского авторынка получат сервисы синхронизации с мобильными гаджетами App Connect Volkswagen и в стандартной версии их оснастят светодиодными фарами.

Дмитрий Павличко

Благодаря внедрению системы App Connect Volkswagen можно применять технологии Apple CarPlay, Android Auto и Morror Link. Еще можно управлять всеми ассистентами авто при помощи смартфона.Модификации Volkswagen Passat SE Business, GT и Alltrack получат светодиодные ходовые осветители, которые также могут исполнять опции поворотов. Машина в 2018 году в начальных версиях уже получила обогрев водительских сидений и переднего пассажира.За наиболее бюджетный вариант Volkswagen Passat придется выложить 28 650 евро. Отмечается, что она стала дороже на 620 евро.