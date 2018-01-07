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| | Новый VOlkswagen Passat получил несколько технических дополнений

Новый VOlkswagen Passat получил несколько технических дополнений

Сегодня, 05:00
Новые Седаны и универсалы Volkswagen Passat оснастили несколькими техническими дополнениями. Теперь машины для европейского авторынка получат сервисы синхронизации с мобильными гаджетами App Connect Volkswagen и в стандартной версии их оснастят светодиодными фарами.

 

Благодаря внедрению системы App Connect Volkswagen можно применять технологии Apple CarPlay, Android Auto и Morror Link. Еще можно управлять всеми ассистентами авто при помощи смартфона.

Модификации Volkswagen Passat SE Business, GT и Alltrack получат светодиодные ходовые осветители, которые также могут исполнять опции поворотов. Машина в 2018 году в начальных версиях уже получила обогрев водительских сидений и переднего пассажира.

За наиболее бюджетный вариант Volkswagen Passat придется выложить 28 650 евро. Отмечается, что она стала дороже на 620 евро.
Дмитрий Павличко
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