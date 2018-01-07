Названы ожидаемые новинки в России в 2018 году

В 2018 году в России должно появиться множество автомобильных новинок. Обновление модельного ряда произойдет не только среди отечественных автопроизводителей, но даже у тех, не имеющих производства в РФ.

Дмитрий Павличко

Наиболее долгожданной новинкой станет итальянское внедорожное купе Lamborghini Urus. Большинство автомобилей из российской квоты уже давно рас купили, несмотря на цену, превышающую 15 000 000 рублей. Первые поставки машины начнутся летом.Следом стоит отметить среди ожидаемых новинок LADA Vesta Cross, которая является приподнятой модификацией востребованного седана. Новую внешность получит и LADA Largus.Существует вероятность того, что в РФ прибудет кроссовер BMW X7, хотя его цена еще держится в секрете. Весной 2018 года дилеры должны получить первую партию полноприводных Volkswagen Teramont, за которые придется отдать меньше, чем за Volkswagen Touareg.General Motors привезет Chevrolet Traverse, который поборется за клиентов с Honda Pilot и Ford Explorer. Среди остальных следует выделить Volvo XC40, Jaguar E-Pace, Citroen C3 Aircross, Peugeot 5008, Mitsubishi Eclipse Cross. Вероятно, приедет Audi Q2, новое исполнение Renault Duster и полноразмерный премиальный седан Cadillac CT6, за который придется выложить от 4 000 000 рублей.