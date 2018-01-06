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| | Названы модели-лидеры в российских городах-миллионниках

Названы модели-лидеры в российских городах-миллионниках

Вчера, 18:56
Штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ» исследовали рынок новых легковых авто в российских городах-миллионниках за 11 месяцев 2017 года. В итоге исследователи установили модели, занявшие лидирующие позиции в данных мегаполисах.

Названы модели-лидеры в российских городах-миллионниках

 

Отмечается, что в 15 отечественных городах лидерами стали KIA Rio, Hyundai Solaris и LADA Granta. В большинстве городов первенство принадлежит KIA Rio. В Москве корейская компания продала 11 500 экземпляров KIA Rio, а в Казани модель разошлась тиражом в 2019 экземпляров. Также хорошие продажи у этой модели зафиксированы в Нижнем Новгороде (1420 ед), Ростове-на-Дону (1173 шт), Екатеринбурге (1169 ед), Уфе (1109 шт), Волгограде (674 ед), Омске (413 ед) и Красноярске (395 ед).

Hyundai Solaris за январь-ноябрь прошлого года лидировал В Петербурге (6 129 ед), Челябинске (839 шт) и Новосибирске (714 ед). LADA Granta выступила же лидером в Перми (1496 штук), Самаре (1241 авто) и Воронеже (969 шт).
Дмитрий Павличко
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