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| | В Новгороде построили елку из 88 автомобилей

В Новгороде построили елку из 88 автомобилей

Вчера, 20:00
В российском городе Новгороде на площади рядом с областным драматическим театром организовали флэшмоб. Участники акции из 88 авто построили огромную елку.

В Новгороде построили елку из 88 автомобилей

 

Как сообщают местные новостные порталы, акция состоялась вечером 5 января 2018 года. Организаторы планировали участие во флэшмобе 56 автолюбителей, но участников оказалось значительно больше. Организаторами масштабной акции выступило руководство местного сообщества «ЧП 53 Великий Новгород. Новости». Мероприятие продлилось всего лишь несколько часов.

Как сообщают участники, ствол елки и правая сторона создана были мгновенно. С разработкой второй стороны возникли проблемы, так как не заметили, что начали строить криво. На это обратили внимание девушки-участницы, и сообщили об этом оргкомитету мероприятия. Акцию снимали на видео при помощи квадрокоптера, вполне вероятно, видеоролик выложат в интернете в скором времени.
Дмитрий Павличко
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