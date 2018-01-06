В России продажи китайских авто с пробегом выросли на 13%

Российские продажи китайских автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2017 года достигли 67 500 экземпляров, что на 13% выше показателей аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщают сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».

Дмитрий Павличко

Отмечается, что каждый проданный китайский подержанный автомобиль относился к поднебесной марке Chery. За январь-ноябрь прошлого года в России продали 22 100 машин Chery, что на 8% ниже результатов 2016 года. На второй позиции разместился популярный поднебесный бренд Lifan. Уровень реализации его подержанных авто составил 16 200 единиц. Это значит, что его продажи на вторичном рынке выросли на 24%.Подержанные автомобили гиганта Grat Wall разошлись тиражом в 11 900 штук, а Geely продала 11 600 своих авто. Компании BYD и FAW сбыли 1863 и 1347 машин с пробегом на отечественном рынке подержанного транспорта.