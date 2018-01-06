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| | Составлен ТОП-5 самых популярных бюджетных хэтчбэков в РФ

Составлен ТОП-5 самых популярных бюджетных хэтчбэков в РФ

Сегодня, 13:00
Обозреватели одного из российских специализированных порталов проанализировали информацию о продажах автомобилей на отечественном, предоставленную сотрудниками Ассоциации европейского Бизнеса (АЕБ). Итогом их деятельности стал рейтинг наиболее известных бюджетных хэтчбэков, представленных в РФ.

Составлен ТОП-5 самых популярных бюджетных хэтчбэков в РФ

 

На первой позиции расположился отечественный лифтбэк LADA Granta, за который россияне заплатят от 414 900 рублей. С начала лета 2017 года ее цена поднялась всего на 700 рублей, что очень приятно удивило автолюбителей. Несмотря на то, что эта машина устарела, люди не отказываются ее покупать. Под капотом LADA Granta разместился 87-сильный мотор, работающий в паре с 5-скоростной МКПП.

На второй строке стоит выделить чешский Skoda Rapid стоимостью от 628 000 рублей. Эта машина довольно востребована в РФ. При этом машина получила небольшие размеры, что весьма удобно для городской черты. Большая половина клиентов в восторге от версии Skoda Rapid Active, под капотом которой находится 90-сильный мотор, приводимый в действие 5-диапазонной механической трансмиссией.

Следом стоит выделит еще одного «чеха» - Skoda Octavia, за который придется отдать от 964 000 рублей. Он может похвастаться приемлемой ценой и вместительным багажным отделением. Россияне обычно покупают Skoda Octavia Ambition, оснащенную 1,6-литровой 110-сильной установкой, которая работает в паре с 6-секционной АКПП.

Четвертое место досталось Renault Sandero, предлагаемому по цене от 499 000 рублей. Россиянам очень нравится модификация Comfort с 82-сильным агрегатом и 5-ступенчатой «механикой». Но в ней нет аудиосистему и регулировок водительских кресел.

ТОП-5 закрывает корейский KIA Ceed’d, доступный за 824 900 рублей. Его можно купить в нескольких типах кузовов – трех-, пятидверные хэтчбэки и универсал. Наиболее востребованным вариантом выступает «пятидверка» с 1,4-литровым 100-сильным двигателем.
Дмитрий Павличко
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