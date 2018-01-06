В сети появились первые рендеры внедорожного Ford Focus

Недавно появилась информация о том, что американская машиностроительная компания Ford намерена увеличить модельный ряд Active, который в настоящее время представлен только хэтчбэком Ford Fiesta. Наиболее вероятным претендентом на получение внедорожной модификации выступает хэтчбэк Ford Focus, рендеры которого обнародованы порталом motor1.

Дмитрий Павличко

Руководитель европейского филиала Ford Джим Фарли ранее сообщил, что в обозримом будущем линейка Ford Active пополнится новинками, так на сегодняшний день клиенты желают видеть больше кроссовых версий любимых авто. Вероятно, что такую модификацию получит и Ford Focus, который войдет в Ford Fiesta Active.При рассмотрении новейших выложенных motor1 рендеров, новый Ford Focus Active снабдят немного перенастроенной подвеской с немного завышенным клиренсом, пластиковым защитным обвесом кузова и расширителями арок колес. Модель предложат с передним приводом.Следует сказать, что в данный момент Ford Focus уже не имеет прочных позиций в США и Европе, потому новая модель должна обратить на себя внимание автолюбителей. В моторной гамме будут представлены экономичные турбодвигатели семейства EcoBoost.