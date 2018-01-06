В сети появились первые рендеры внедорожного Ford Focus

Руководитель европейского филиала Ford Джим Фарли ранее сообщил, что в обозримом будущем линейка Ford Active пополнится новинками, так на сегодняшний день клиенты желают видеть больше кроссовых версий любимых авто. Вероятно, что такую модификацию получит и Ford Focus, который войдет в Ford Fiesta Active.
При рассмотрении новейших выложенных motor1 рендеров, новый Ford Focus Active снабдят немного перенастроенной подвеской с немного завышенным клиренсом, пластиковым защитным обвесом кузова и расширителями арок колес. Модель предложат с передним приводом.
Следует сказать, что в данный момент Ford Focus уже не имеет прочных позиций в США и Европе, потому новая модель должна обратить на себя внимание автолюбителей. В моторной гамме будут представлены экономичные турбодвигатели семейства EcoBoost.