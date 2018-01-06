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| | В сети появились первые рендеры внедорожного Ford Focus

В сети появились первые рендеры внедорожного Ford Focus

Сегодня, 14:02
Недавно появилась информация о том, что американская машиностроительная компания Ford намерена увеличить модельный ряд Active, который в настоящее время представлен только хэтчбэком Ford Fiesta. Наиболее вероятным претендентом на получение внедорожной модификации выступает хэтчбэк Ford Focus, рендеры которого обнародованы порталом motor1.

В сети появились первые рендеры внедорожного Ford Focus

 

Руководитель европейского филиала Ford Джим Фарли ранее сообщил, что в обозримом будущем линейка Ford Active пополнится новинками, так на сегодняшний день клиенты желают видеть больше кроссовых версий любимых авто. Вероятно, что такую модификацию получит и Ford Focus, который войдет в Ford Fiesta Active.

При рассмотрении новейших выложенных motor1 рендеров, новый Ford Focus Active снабдят немного перенастроенной подвеской с немного завышенным клиренсом, пластиковым защитным обвесом кузова и расширителями арок колес. Модель предложат с передним приводом.

Следует сказать, что в данный момент Ford Focus уже не имеет прочных позиций в США и Европе, потому новая модель должна обратить на себя внимание автолюбителей. В моторной гамме будут представлены экономичные турбодвигатели семейства EcoBoost.
Дмитрий Павличко
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