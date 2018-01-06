В Европе стартовал сбор предзаказов на Tesla Semi

В Соединенном Королевстве за полностью электрический грузовик Tesla Semi клиенты выложат 110 000 фунтов стерлингов за версию с дальностью хода в 500 км. В перерасчете на национальную валюту эта сумма равна 8,5 млн рублей.
Старт предварительных заказов на Tesla Semi начался и в Нидерландах и Норвегии. Одна из норвежских компаний заказала 10 единиц электрического большегруза Tesla Semi.
В совокупном отношении, Tesla получила уже больше 1000 заказов на грузовой автомобиль, оснащенный электрической силовой установкой. Следует отметить, что массовое производство Tesla Semi намечено только на будущий год.