В Европе стартовал сбор предзаказов на Tesla Semi

На европейском автомобильном рынке начался сбор предзаказов на электрический грузовик Tesla Semi, представленный осенью прошлого года. Об этом сообщают в пресс-центре Tesla. На электрическую фуру уже отправлены заказы в компанию.

Дмитрий Павличко

В Соединенном Королевстве за полностью электрический грузовик Tesla Semi клиенты выложат 110 000 фунтов стерлингов за версию с дальностью хода в 500 км. В перерасчете на национальную валюту эта сумма равна 8,5 млн рублей.Старт предварительных заказов на Tesla Semi начался и в Нидерландах и Норвегии. Одна из норвежских компаний заказала 10 единиц электрического большегруза Tesla Semi.В совокупном отношении, Tesla получила уже больше 1000 заказов на грузовой автомобиль, оснащенный электрической силовой установкой. Следует отметить, что массовое производство Tesla Semi намечено только на будущий год.