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| | В 2018 году выйдет электромобиль BMW i3S

В 2018 году выйдет электромобиль BMW i3S

Вчера, 17:06
В наступившем году баварская машиностроительная компания намерена увеличить свой модельный ряд электрокаров и выпустить спортивную модификацию BMW i3. Новинку назовут BMW i3s снабдят футуристическим оформлением салона и повышенной производительностью.

В 2018 году выйдет электромобиль BMW i3S

 

Новый BMW i3S оснастят более широкими покрышками, благодаря чему увеличится его колесная база и во время езды авто станет более комфортнее. Небольшие габариты BMW i3S обеспечат ему маневренность при низкой скорости, но по мнению специалистов, не смогут ничего сделать для стабильности при высокой скорости. Автомобиль получит дополнительные 14 л.с отдачи.

До первой «сотни» новинка сможет взять разгон за 6,3 секунды. За доплату машина получит спортивный режим езды. Под капотом расположился 2-цилиндровый бензиновый агрегат, благодаря которому машина может передвигаться после того, как сел аккумулятор. За новый BMW i3S придется выложить от 49 000 долларов.
Дмитрий Павличко
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