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| | Внедорожник BAIC BJ40 получил заводские тюнинг-пакеты

Внедорожник BAIC BJ40 получил заводские тюнинг-пакеты

Сегодня, 11:00
Китайская машиностроительная компания BAIC выпустила два фабричных тюнинг-пакета для внедорожника BAIC BJ40 и его удлиненной модификации BAIC BJ40L. Они должны кардинально улучшить вседорожные параметры и внешность машин, а стоимость их составит 12 000 и 20 000 юаней.

 

В состав первого пакета доработок вошли новые бампера, расширители колесных арок, выполненные из пластика, усиленный багажник с «люстрой» светодиодных прожекторов и комплект пружин и амортизаторов для увеличения клиренса. Благодаря второму пакету автомобиль получает обновленную подвеску с изменяемым дорожным просветом, лебедкой на переднем бампере и огромные внедорожные колеса.

Следует напомнить, что в подкапотном пространстве BAIC BJ40 разместились 2,0 и 2,3-литровые турбомоторы с отдачей 204 и 250 лошадиных сил. Они приводятся в действие АКПП и МКПП с передне и полноприводным механизмами. Цена на авто колеблется от 129 800 до 186 800 юаней.
Дмитрий Павличко
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