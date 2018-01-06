На рынок вышел новый кроссовер Peugeot 2008

Новый небольшой кроссовер Peugeot 2008 появился на китайском авторынке. Новинка предлагается местными дилерами от 89 700 до 128 700 юаней.

Дмитрий Павличко

В перерасчете на национальную валюту такой паркетник обойдется от 793 000 до 1 138 000 рублей. От прежней версии новинка отличается внушительной решеткой радиатора с увеличенным лого, пересмотренными бамперами, легкосплавными 17-дюймовыми колесными дисками и светодиодными задними осветителями. В салоне следует выделить переделанную панель управления и современную мультимедийную установку с огромным тачскрином.Под капотом нового кроссовера Peugeot 2008 разместился 1,6-литровый двигатель с отдачей 100 лошадиных сил. Кроме него предусматривается 1,»-литровый агрегат с отдачей 110 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 6-скоростной АКПП и переднеприводным механизмом.